Ο Αστέρας Τρίπολης ανακοίνωσε το δανεισμό του Αντώνη Παπακανέλλου από τον Ολυμπιακό

Ο Αντώνης Παπακανέλλος είναι και επίσημα παίκτης του Αστέρα Τρίπολης, καθώς οι Αρκάδες ανακοίνωσαν το δανεισμό του 21χρονου μεσοεπιθετικού από τον Ολυμπιακό.

Την περσινή σεζόν ο Παπακανέλλος αγωνίστηκε στη Ρίο Άβε ως δανεικός από τον Ολυμπιακό και μέτρησε 22 συμμετοχές. Η καριέρα του ξεκίνησε από τις ακαδημίες του Αστέρα Τρίπολης και πλέον θα έχει την ευκαιρία να φορέσει τη φανέλα της ομάδας.

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Η ανακοίνωση του Αστέρα Τρίπολης

«Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει τη συνεργασία με τον ποδοσφαιριστή, Αντώνη Παπακανέλλο, ο οποίος αποκτήθηκε με τη μορφή δανεισμού από την ομάδα του Ολυμπιακού και ενσωματώθηκε στην αποστολή της ομάδας μας στην Ολλανδία.

Ο Αντώνης Παπακανέλλος γεννήθηκε στις 11 Αυγούστου 2005 και αγωνίζεται ως μεσοεπιθετικός. Ο Αντώνης ξεκίνησε από τις Ακαδημίες του ASTERAS AKTOR, συνέχισε στα Τμήματα Υποδομής του Ολυμπιακού και κατέκτησε το 2024 με την ομάδα Κ19 του συλλόγου το Youth League, έχοντας συνολικά 15 συμμετοχές, 5 γκολ και 4 ασίστ στη διοργάνωση.

Επίσης έχει 15 συμμετοχές και 1 γκολ με την Β’ Ομάδα του Ολυμπιακού, 9 συμμετοχές με την πρώτη ομάδα και συνολικά 22 συμμετοχές με την πορτογαλική Rio Ave F.C, στην οποία αγωνίστηκε την περσινή αγωνιστική περίοδο. Είναι διεθνής με όλα τα ηλικιακά κλιμάκια της Εθνικής ομάδας της Ελλάδας, έχοντας συνολικά 22 συμμετοχές και 1 γκολ.

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Καλωσορίζουμε τον Αντώνη Παπακανέλλο στην οικογένεια του ASTERAS AKTOR και τού ευχόμαστε πολλές σπουδαίες κιτρινομπλέ στιγμές».

Στην πρώτη του δήλωση ως παίκτης του Αστέρα Τρίπολης ο Παπακανέλλος ανέφερε: «Ο Αστέρας αποτελεί για εμένα μια σπουδαία προοπτική στην καριέρα μου. Χαίρομαι πολύ που επιστρέφω σε μια ομάδα από την οποία ξεκίνησα να παίζω ποδόσφαιρο και που αποτελώ μέλος του συλλόγου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ανθρώπους της ομάδας για την εμπιστοσύνη.