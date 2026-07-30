Ο Αντώνης Φώτσης συνεχίζει στον Ηλυσιακό για την 31η σεζόν της καριέρας του

Ο Αντώνης Φώτσης θα συνεχίσει για ακόμα μία σεζόν να φορά τη φανέλα του Ηλυσιακού και στα 45 του χρόνια θα πραγματοποιήσει την 31η αγωνιστική σεζόν της καριέρας του.

Ο Ηλυσιακός έκανε γνωστή την είδηση της ανανέωσης της συνεργασίας του με τον Αντώνη Φώτση σε μία χρόνια που ο σύλλογος συμπληρώνει 100 χρόνια ιστορίας και θα τα γιορτάσει με αρχηγό τον σπουδαίο Έλληνα φόργουορντ.

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Ο Φώτσης στην καριέρα του έχει αγωνιστεί πέραν του Παναθηναϊκού με τον οποίο μεγαλούργησε, στους Μέμφις Γκρίζλις, στη Ρεάλ Μαδρίτης, στη Ντιναμό Μόσχας και στην Αρμάνι Μιλάνο.

Η ανακοίνωση του Ηλυσιακού

«Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση, το τμήμα μπάσκετ του Ηλυσιακού Α.Ο. ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας με τον Αντώνη Φώτση. Σε μια ιστορική αγωνιστική περίοδο, όπου ο σύλλογός μας γιορτάζει τη συμπλήρωση 100 χρόνων ιστορίας (1927-2027), ο Ηλυσιακός συνεχίζει να πορεύεται με ανθρώπους που τιμούν πραγματικά τη φανέλα και τις αξίες του.

Πάνω από όλα, ο Φώτσης είναι ένας άνθρωπος που αγαπά πραγματικά τον Ηλυσιακό και τα Ιλίσια. Με το ήθος, την αφοσίωση και την παρουσία του αποτελεί σημείο αναφοράς για την ομάδα μας, εμπνέοντας τους συμπαίκτες του και δίνοντας πάντα το παράδειγμα μέσα και έξω από το γήπεδο. Η παραμονή του δεν είναι απλώς μια ανανέωση.

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Είναι η συνέχεια μιας κοινής πορείας που βασίζεται στην εμπιστοσύνη, τον σεβασμό και την αγάπη για τον Ηλυσιακό και τα Ιλίσια, ειδικά σε αυτή την επετειακή αγωνιστική χρονιά που ο σύλλογος μας συμπληρώνει τα 100 χρόνια ιστορίας. Αντώνη, σε ευχαριστούμε που συνεχίζεις να είσαι κομμάτι της οικογένειάς.

Καλή αγωνιστική χρονιά με υγεία!».



