FIFA: «Δεν πουλάμε το Μουντιάλ, απλά φροντίζουμε για τα έσοδα»

Επίσημη θέση πήρε την Πέμπτη (30.07.2027) πήρε η FIFA -και όχι ο πρόεδρός της, Τζιάνι Ινφαντίνο- γύρω από το φλέγον ζήτημα της ιδιωτικής επένδυσης και αξιοποίησης του Μουντιάλ, που έχει προκύψει τα τελευταία 24ωρα και που έχει προκαλέσει τεράστια συζήτηση και οργή.

Μέσω επίσημης ανάρτησής της στα social media, η FIFA ξεκαθάρισε ότι δεν υφίσταται ζήτημα «πώλησης» του Μουντιάλ. Η παγκόσμια ομοσπονδία υπογραμμίζει ότι η αποστολή της είναι να διαχειρίζεται με υπευθυνότητα τα εμπορικά δικαιώματα των διοργανώσεών της, επιδιώκοντας τη μέγιστη δυνατή οικονομική απόδοση.

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Όπως επισημαίνει, τα έσοδα που προκύπτουν από τις συμφωνίες για τα τηλεοπτικά και εμπορικά δικαιώματα δεν αποτελούν αυτοσκοπό, αλλά επιστρέφουν στο ποδόσφαιρο μέσω επενδύσεων για την ανάπτυξη του αθλήματος σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η FIFA τονίζει ότι λειτουργεί ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός και ότι τα έσοδα που εξασφαλίζει επανεπενδύονται σε προγράμματα ανάπτυξης, στις εθνικές ομοσπονδίες-μέλη, στις συνομοσπονδίες, καθώς και στη διοργάνωση των διεθνών διοργανώσεων. Παράλληλα, σημειώνει ότι η εμπορική αξιοποίηση του Μουντιάλ αποτελεί βασικό εργαλείο για τη χρηματοδότηση του ποδοσφαίρου σε όλες τις ηπείρους.

Με αυτόν τον τρόπο, η FIFA επιχειρεί να βάλει τέλος στις εικασίες περί “πώλησης” του Μουντιάλ, υποστηρίζοντας ότι η στρατηγική της αφορά αποκλειστικά τη διασφάλιση των υψηλότερων δυνατών εσόδων από τα εμπορικά δικαιώματα, ώστε να συνεχίσει να στηρίζει την ανάπτυξη του αθλήματος σε παγκόσμια κλίμακα.

FIFA Forward Enterprise: What is it?



Key info you need to know: — FIFA (@FIFAcom) July 30, 2026

Φυσικά, μεγάλος στόχος είναι να… πέσουν οι τόνοι αλλά και να περάσει με κάποιο τρόπο το σχέδιο του Τζιάνι Ινφαντίνο, αφού οι αντιδράσεις στο χώρο του ποδοσφαίρου είναι τεράστιες, κυρίως από την πλευρά της UEFA.