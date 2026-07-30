Ολυμπιακός: Οι αριθμοί των ερυθρολεύκων για τη νέα σεζόν – Τα νούμερα που επέλεξαν τα νέα αποκτήματα

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για το πρώτο του επίσημο παιχνίδι της σεζόν κόντρα στην Ναϊμένγκεν (04/08/26, 21:00) και την Πέμπτη (30/07/26) γνωστοποίησαν τα νούμερα των ποδοσφαιριστών για τη νέα σεζόν.
Το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού, ο Γκουστάβο Σα, επέλεξε το νούμερο 8, ενώ ο Στέφαν Ορτέγκα θα φορά το νούμερο 1. Ο Νταβίντ Κάρμο επέλεξε τον αριθμό 6, καθώς το 16 που φορούσε στις προηγούμενες θητείες του ανήκει πλέον στον Λορεντσο Σιπιόνι.
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Αναλυτικά οι αριθμοί των ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού
Τερματοφύλακες
- 1. Ορτέγκα
- 31. Πόποβιτς
- 91. Στουρνάρας
Αμυντικοί
- 2. Σάλιακας
- 3. Ορτέγκα
- 4. Σμαΐλοβιτς
- 5. Πιρόλα
- 6. Κάρμο
- 23. Ρόντινεϊ
- 25. Μαφέο
- 45. Ρέτσος
- 70. Μπρούνο
Μέσοι
- 7. Φορτούνης
- 8. Σα
- 10. Μαρτίνς
- 14. Γκαρθία
- 16. Σιπιόνι
- 17. Λουίς
- 20. Ζότα
- 22. Τσικίνιο
- 32. Έσε
- 73. Ρόκα
- 96. Μουζακίτης
- 97. Γιαζίτζι
Επιθετικοί
- 9. Ελ Κααμπί
- 11. Γιάρεμτσουκ
- 19. Μασούρας
- 90. Κλέιτον
- 99. Ταρέμι