Ολυμπιακός: Οι αριθμοί των ερυθρολεύκων για τη νέα σεζόν – Τα νούμερα που επέλεξαν τα νέα αποκτήματα

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για το πρώτο του επίσημο παιχνίδι της σεζόν κόντρα στην Ναϊμένγκεν (04/08/26, 21:00) και την Πέμπτη (30/07/26) γνωστοποίησαν τα νούμερα των ποδοσφαιριστών για τη νέα σεζόν.

Το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού, ο Γκουστάβο Σα, επέλεξε το νούμερο 8, ενώ ο Στέφαν Ορτέγκα θα φορά το νούμερο 1. Ο Νταβίντ Κάρμο επέλεξε τον αριθμό 6, καθώς το 16 που φορούσε στις προηγούμενες θητείες του ανήκει πλέον στον Λορεντσο Σιπιόνι.

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Αναλυτικά οι αριθμοί των ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού

Τερματοφύλακες

1. Ορτέγκα

31. Πόποβιτς

91. Στουρνάρας

Αμυντικοί

2. Σάλιακας

3. Ορτέγκα

4. Σμαΐλοβιτς

5. Πιρόλα

6. Κάρμο

23. Ρόντινεϊ

25. Μαφέο

45. Ρέτσος

70. Μπρούνο

Μέσοι

7. Φορτούνης

8. Σα

10. Μαρτίνς

14. Γκαρθία

16. Σιπιόνι

17. Λουίς

20. Ζότα

22. Τσικίνιο

32. Έσε

73. Ρόκα

96. Μουζακίτης

97. Γιαζίτζι

Επιθετικοί