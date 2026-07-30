Αθλητικά

Ολυμπιακός: Οι αριθμοί των ερυθρολεύκων για τη νέα σεζόν – Τα νούμερα που επέλεξαν τα νέα αποκτήματα

Οι Πειραιώτες έκαναν γνωστά τα νούμερα που διάλεξαν οι νέοι ποδοσφαιριστές της ομάδας
Ο Γκουστάβο Σα
Ο Γκουστάβο Σα με τη φανέλα του Ολυμπιακού/ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
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Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για το πρώτο του επίσημο παιχνίδι της σεζόν κόντρα στην Ναϊμένγκεν (04/08/26, 21:00) και την Πέμπτη (30/07/26) γνωστοποίησαν τα νούμερα των ποδοσφαιριστών για τη νέα σεζόν.

Το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού, ο Γκουστάβο Σα, επέλεξε το νούμερο 8, ενώ ο Στέφαν Ορτέγκα θα φορά το νούμερο 1. Ο Νταβίντ Κάρμο επέλεξε τον αριθμό 6, καθώς το 16 που φορούσε στις προηγούμενες θητείες του ανήκει πλέον στον Λορεντσο Σιπιόνι.

Αναλυτικά οι αριθμοί των ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού

Τερματοφύλακες

  • 1. Ορτέγκα
  • 31. Πόποβιτς
  • 91. Στουρνάρας

Αμυντικοί

  • 2. Σάλιακας
  • 3. Ορτέγκα
  • 4. Σμαΐλοβιτς
  • 5. Πιρόλα
  • 6. Κάρμο
  • 23. Ρόντινεϊ
  • 25. Μαφέο
  • 45. Ρέτσος
  • 70. Μπρούνο

Μέσοι

  • 7. Φορτούνης
  • 8. Σα
  • 10. Μαρτίνς
  • 14. Γκαρθία
  • 16. Σιπιόνι
  • 17. Λουίς
  • 20. Ζότα
  • 22. Τσικίνιο
  • 32. Έσε
  • 73. Ρόκα
  • 96. Μουζακίτης
  • 97. Γιαζίτζι

Επιθετικοί

  • 9. Ελ Κααμπί
  • 11. Γιάρεμτσουκ
  • 19. Μασούρας
  • 90. Κλέιτον
  • 99. Ταρέμι
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