Ελλάδα – Ισραήλ 58-75: Νέα βαριά ήττα για την Εθνική μπάσκετ στα φιλικά προετοιμασίας ενόψει του Eurobasket

Η Εθνική μπάσκετ των πολλών απουσιών δεν τα κατάφερε ούτε απέναντι στο Ισραήλ και γνώρισε την ήττα με σκορ 75-58 στην Κύπρο, δείχνοντας αρκετές αδυναμίες και πολλά προβλήματα. Δεν αγωνίστηκαν για την «γαλανόλευκη» οι Γιάννης Αντετοκούνμπο, Κώστας Σλούκας, Ντίνο Μήτογλου και Κώστας Παπανικολάου.

Η Εθνική μπάσκετ παρουσίασε πολλά προβλήματα τόσο αμυντικά, όσο και επιθετικά, με τον Βασίλη Σπανούλη να αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα κατά τη διάρκεια του αγώνα καθώς είδε τους Λαρεντζάκη και Μπαζίνα να αποχωρούν τραυματίες. Παράλληλα ο ομοσπονδιακός μας προπονητής θέλησε να δώσει ευκαιρίες σε πολλά νέα παιδιά της ομάδας, με τους Χουγκάζ, Κατσίβελη, Λιοτόπουλο, Μπαζίνα, Σαμοντούροφ, Νετζήπογλου να παίρνουν αρκετά χρόνο συμμετοχής στο παιχνίδι.

Κορυφαίος παίκτης της Εθνικής ήταν ο Τάιλερ Ντόρσεϊ με 14 πόντους και τρεις ασίστ, ενώ διψήφιοι ήταν και οι Παναγιώτης Καλαϊτζάκης (12 πόντοι), Νίκος Χουγκάζ (11 πόντοι).

Η Ελλάδα ξεκίνησε καλά στο πρώτο ημίχρονο και με τους Ντόρσεϊ, Θανάση Αντετοκούνμπο, Κώστα Αντετοκούνμπο και Καλαϊτζάκη «πυλώνες» της επίθεσης, συντηρούσε μέχρι το ημίχρονο ένα ισχνό προβάδισμα, χωρίς να μπορεί να ξεφύγει στο σκορ.

Στο δεύτερο ημίχρονο η ελληνική ομάδα ήταν πάρα πολύ άστοχη, σημείωσε μόλις 17 πόντους και μοιραία ηττήθηκε απ’ τους Ισραηλινούς που είχαν περισσότερους παίκτες σε καλή βραδιά. Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης αγωνίστηκε μόλις 7:06 διότι αισθάνθηκε ένα σφίξιμο στη μέση κι αποσύρθηκε στο δεύτερο ημίχρονο στα αποδυτήρια.

ΕΛΛΑΔΑ (Βασίλης Σπανούλης): Ντόρσεϊ 14 (2), Καλαϊτζάκης 12 (2), Κατσίβελης 1, Σαμοντούροφ 2, Κώστας Αντετοκούνμπο 8, Λαρεντζάκης, Καραγιαννίδης, Λιοτόπουλος, Χουγκάζ 11 (2), Θανάσης Αντετοκούνμπο 5, Νικολαΐδης, Νετζήπογλου 2, Μπαζίνας 3 (1).

ΙΣΡΑΗΛ (Αριέλ Μπεΐτ Χαλαμί): Άβντια 16 (1), Σόρκιν 16, Τίμορ 4, Γκινάτ 12, Ζούζμαν 5 (1), Κάρινγκτον 7 (1), Σεγκέβ, Μένκο 3 (1), Λέβι 7 (1), Γιαάκοβ, Μπεργκ 2, Παλάτιν 3 (1).