Ελλάδα – Ισραήλ: Νέο φιλικό για την εθνική μπάσκετ στην Κύπρο

Η εθνική μπάσκετ συνεχίζει την προετοιμασία της ενόψει του Eurobasket 2025 και απόψε θα αναμετρηθεί με το Ισραήλ στα πλαίσια του ECOMMBX Cup, στην Λεμεσό της Κύπρου (10.08.2025, 20:30, Newsit.gr, ΕΡΤ1).

Το συγκεκριμένο είναι το τρίτο φιλικό προετοιμασίας της εθνικής μπάσκετ. Η γαλανόλευκη ηττήθηκε χθες (09.08.2025) από την Σερβία (76-66), ενώ πριν από λίγες ημέρες είχε επικρατήσει του Βελγίου μέσα στο ΟΑΚΑ (74-60).

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Βασίλης Σπανούλης προανήγγειλε πως θα δώσει χρόνο συμμετοχής και στους παίκτες που δεν αγωνίστηκαν το Σάββατο. Υπενθυμίζεται πως στην Αθήνα έχουν μείνει οι Γιάννης Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος και Βαγγέλης Ζούγρης, που θα μπουν στο ομαδικό πρόγραμμα με την επιστροφή της αποστολής στην Αθήνα.

Οι 16 παίκτες που συμμετέχουν στην αποστολή της Ελλάδας είναι οι Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Σλούκας, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Ντίνος Μήτογλου, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Κώστας Αντετοκούνμπο, Δημήτρης Κατσίβελης, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Νίκος Χουγκάζ, Αντώνης Καραγιαννίδης, Όμηρος Νετζήπογλου, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, Λευτέρης Λιοτόπουλος, Αλέξανδρος Νικολαΐδης και Νάσος Μπαζινας.

Νωρίτερα, στις 17:00, η Σερβία θα κοντραριστεί με την οικοδέσποινα Κύπρο, σε ένα παιχνίδι που θα καλυφθεί επίσης από την ΕΡΤ1.

Η… παράδοση στις “μάχες” της Ελλάδας με το Ισραήλ

Η αποψινή είναι η 51η αναμέτρηση της Ελλάδας με το Ισραήλ σε επίπεδο ανδρών, με την Εθνική ομάδα να έχει την υπεροχή με 29 νίκες έναντι 21.

Αναλυτικά:

15/07/1952 Ολυμπιακοί Αγώνες (Ελσίνκι) 54-52

13/08/1960 Φιλικό (Μπολόνια) 43-65

11/06/1964 Προολυμπιακό Τουρνουά (Γενεύη) 41-53

09/06/1965 Ευρωμπάσκετ (Τιφλίδα) 67-69

27/08/1967 Φιλικό (Τελ Αβίβ) 68-77

28/08/1967 Φιλικό (Έιν Χίλοκ) 84-75

31/08/1967 Φιλικό (Τελ Αβίβ) 83-71

30/09/1967 Ευρωμπάσκετ (Τάμπερε) 81-91

05/05/1968 Φιλικό (Τελ Αβίβ) 60-70

12/05/1968 Φιλικό (Τελ Αβίβ) 73-72

20/05/1968 Φιλικό (Αθήνα) 55-60

02/06/1968 Προολυμπιακό Τουρνουά (Σόφια) 58-56

25/05/1969 Προκριματικά Ευρωμπάσκετ (Θεσσαλονίκη) 70-66

04/10/1969 Ευρωμπάσκετ (Καζέρτα) 95-62

16/08/1970 Φιλικό (Αθήνα) 94-91

18/05/1973 Προκριματικά Ευρωμπάσκετ (Βιέννη) 73-75

30/06/1973 Φιλικό (Τελ Αβίβ) 88-86

30/08/1973 Φιλικό (Τελ Αβίβ) 88-86

14/06/1975 Ευρωμπάσκετ (Βελιγράδι) 76-87

29/05/1981 Ευρωμπάσκετ (Μπρατισλάβα) 71-82

19/05/1983 Φιλικό (Τορίνο) 83-85

04/01/1984 Φιλικό (Στοκχόλμη) 116-89

24/05/1984 Προολυμπιακό Τουρνουά (Παρίσι) 120-95

23/05/1985 Φιλικό (Τελ Αβίβ) 80-122

24/05/1985 Φιλικό (Τελ Αβίβ) 70-87

26/05/1985 Φιλικό (Τελ Αβίβ) 72-90

25/11/1985 Φιλικό (Νέο Φάληρο) 86-91

26/11/1985 Φιλικό (Νέο Φάληρο) 93-100

15/07/1986 Παγκόσμιο Κύπελλο (Βαρκελώνη) 79-82

04/01/1987 Φιλικό (Στοκχόλμη) 87-101

25/10/1987 Φιλικό (Τελ Αβίβ) 102-110

30/06/1988 Προολυμπιακό Τουρνουά (Ντεν Μπος) 85-70

23/06/1993 Ευρωμπάσκετ (Καρλσρούη) 74-79

26/06/1995 Ευρωμπάσκετ (Αθήνα) 59-49

08/10/1995 Προκριματικά Ευρωμπάσκετ (Αθήνα) 75-73

30/10/1996 Προκριματικά Ευρωμπάσκετ (Τελ Αβίβ) 86-84

04/06/1997 Φιλικό (Ιερουσαλήμ) 68-62

05/06/1997 Φιλικό (Χάιφα) 64-67

01/07/1997 Ευρωμπάσκετ (Τζιρόνα) 85-82

08/08/2001 Φιλικό (Θεσσαλονίκη) 94-82

22/01/2002 Προκριματικά Ευρωμπάσκετ (Περιστέρι) 85-61

23/01/2002 Προκριματικά Ευρωμπάσκετ (Τελ Αβίβ) 74-73

26/08/2003 Φιλικό (Γλυφάδα) 73-54

12/09/2003 Ευρωμπάσκετ (Στοκχόλμη) 63-56

20/09/2005 Ευρωμπάσκετ (Βελιγράδι) 67-61

03/09/2007 Ευρωμπάσκετ (Γρανάδα) 76-66

09/09/2009 Ευρωμπάσκετ (Πόζναν) 106-80

06/08/2011 Φιλικό (Λευκωσία) 67-66

27/11/2017 Προκριματικά Παγκοσμίου (Ηράκλειο) 82-61

28/06/2018 Προκριματικά Παγκοσμίου (Τελ Αβίβ) 96-78