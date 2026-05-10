Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 1-1 τελικό: Ισοπαλία και τέλος το πρωτάθλημα και για τους δύο

Δεν υπάρχει παράβαση, τον καλεί τον Ισπανό διαιτητή ο VAR
Ο Οζντόεφ σούταρε και ο διαιτητής είδε ότι η μπάλα βρήκε στο χέρι του Ρέτσου
Τεράστια χαμένη ευκαιρία με τρεις παίκτες του Ολυμπιακού να μην μπορούν να σκοράρουν μέσα στην περιοχή του ΠΑΟΚ
Κίτρινη κάρτα στον Ζαφείρη
Εξαιρετική μπαλιά από τον Ροντινέι στον Ζέλσον Μαρτίνς, δεν μπόρεσε ο Πορτογάλος να στείλει την μπάλα στα δίχτυα
Ο Κωνσταντέλιας σουτάρει, αποκρούει εντυπωσιακά ο Τζολάκης
76΄ Κεφαλιά του Πιρόλα, η μπάλα άουτ
Με φοβερό τακουνάκι του Κωνσταντέλια, έπειτα από μπαλιά του Μπάμπα, ο Δικέφαλος φέρνει το ντέρμπι στα ίσια
Ο Ελ Κααμπί άφησε τη θέση του στον Ταρέμι. Εκνευρισμένος ο Μαροκινός, ο οποίος είχε ευκαιρίες, χωρίς να σκοράρει
Φωτιά πλέον στο πρωτάθλημα, καθώς ο Ολυμπιακός μειώνει στους τρεις βαθμούς την διαφορά από την ΑΕΚ, εάν φυσικά ολοκληρωθούν έτσι τα ματς
64' Ο Παβλένκα προλαβαίνει την τελευταία στιγμή τον Ελ Κααμπί
Ο Ροντινέι με κοντινή κεφαλιά ανοίγει το σκορ για τους Πειραιώτες
Σουτ του Τσικίνιο, αποκρούει ο Παβλένκα
Σουτ του Μαρτίνς μέσα από την περιοχή, άουτ η μπάλα
55' Κεφαλία του Κοστίνια, άουτ η μπάλα
Κίτρινη και στον Πιρόλα του Ολυμπιακού
Κίτρινη και στον Μεϊτέ
Κίτρινη κάρτα στον Μπάμπα
Ο Παβλένκα έκανε λάθος, ο Ελ Κααμπί πήρε την μπάλα, πλάσαρε, αλλά ο Κεντζιόρα έσωσε τους Θεσσαλονικείς
Χωρίς αλλαγές οι δύο ομάδες
Ο ΠΑΟΚ προσπαθεί με αντεπιθέσεις να γίνει απειλητικός
Ο Ολυμπιακός έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, αλλά δεν απειλεί πλέον
Χωρίς σοβαρή φάση το παιχνίδι εδώ και σχεδόν 20 λεπτά
Μαρτίνς αντί Ποντένσε
Ετοιμάζεται ο Ζέλσον Μαρτίνς
Ο Κένι μπήκε στην περιοχή, έκανε το σουτ, η μπάλα λίγο άουτ
Ο Μπρούνο συγκρούστηκε άθελά του με τον Ποντένσε, μετά από την παρέμβαση του Ζίβκοβιτς. Ο Πορτογάλος στο έδαφος φαίνεται να ζαλίζεται. Θα συνεχίσει, πάντως, κανονικά
Πρώτα ο Παβλένκα απέκρουσε σουτ του Ποντένσε, ο Τσικίνιο πήρε το ριμπάουντ, αλλά δεν κατάφερε να νικήσει τον Τσέχο τερματοφύλακα. Η φάση τελείωσε με άστοχο σουτ του Κοστίνια
Ο Ελ Κααμπί βγήκε τετ-α-τετ με τον Παβλένκα, δοκίμασε να περάσει την μπάλα πάνω από τον τερματοφύλακα, αλλά ο Τσέχος γκολκίπερ του ΠΑΟΚ τον σταμάτησε
Σε πιο παθητικό ρόλο ο ΠΑΟΚ
Σουτ του Τσικίνιο μέσα από την περιοχή, λίγο έξω η μπάλα
Διαιτητής: Μαρτίνεθ
Βοηθοί: Καμπανέρο, Λόπεθ
4ος: Τσακαλίδης
VAR: Μουνουέρα
AVAR: Ρομάνο Γκαρθία
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο, Γκαρθία, Έσε, Ροντινέι, Ποντένσε, Τσικίνιο, Ελ Κααμπί.
ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Ζαφείρης, Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Ιβάνουσετς, Γερεμέγεφ.
Κι αυτό γιατί σε περίπτωση νίκης της ΑΕΚ κόντρα στον Παναθηναϊκό στη Νέα Φιλαδέλφεια, η Ένωση θα στεφθεί από σήμερα πρωταθλήτρια
Ο νικητής θα μείνει ζωντανός στη μάχη του τίτλου με την ΑΕΚ, ενώ θα κάνει και άλμα δεύτερης θέσης που χαρίζει ένα εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το ντέρμπι Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ στο "Γ. Καραϊσκάκης" για την 4η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League