Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 1-1 τελικό: Ισοπαλία και τέλος το πρωτάθλημα και για τους δύο

Οι δύο ομάδες ήθελαν μόνο τη νίκη για να διατηρήσουν τις ελπίδες τους για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, το οποίο πήγε στα χέρια της ΑΕΚ
Κωνσταντέλιας και Ζαφείρης πανηγυρίζουν το γκολ του ΠΑΟΚ
Πλέι οφ Super League
4η αγωνιστική
1 - 1
Τελικό
Παρακολουθήσατε live το ντέρμπι ΟλυμπιακόςΠΑΟΚ στο “Γ. Καραϊσκάκης” για τα πλέι οφ της Super League.

21:29 | 10.05.2026
Καλή συνέχεια από το NewsIt.gr
21:29 | 10.05.2026
Χαμένοι και οι δύο, με την ΑΕΚ να κατακτά το πρωτάθλημα
21:26 | 10.05.2026
Τέλος αγώνα! Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 1-1
21:26 | 10.05.2026
Στο μεταξύ, η ΑΕΚ σκοράρει και βρίσκεται μία ανάσα από την κατάκτηση του πρωταθλήματος
21:25 | 10.05.2026
90+3 Ο Ταρέμι σκοράρει, αλλά είναι σε θέση οφσάιντ
21:22 | 10.05.2026
Έξι λεπτά ο έξτρα χρόνος
21:20 | 10.05.2026
Φτάσαμε στο 90'
21:19 | 10.05.2026
Δεν υπάρχει πέναλτι και... επίσημα
21:19 | 10.05.2026

Δεν υπάρχει παράβαση, τον καλεί τον Ισπανό διαιτητή ο VAR

21:14 | 10.05.2026
Πέναλτι για τον ΠΑΟΚ

Ο Οζντόεφ σούταρε και ο διαιτητής είδε ότι η μπάλα βρήκε στο χέρι του Ρέτσου

21:12 | 10.05.2026

Τεράστια χαμένη ευκαιρία με τρεις παίκτες του Ολυμπιακού να μην μπορούν να σκοράρουν μέσα στην περιοχή του ΠΑΟΚ

21:11 | 10.05.2026

Κίτρινη κάρτα στον Ζαφείρη

21:10 | 10.05.2026
79' Μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό

Εξαιρετική μπαλιά από τον Ροντινέι στον Ζέλσον Μαρτίνς, δεν μπόρεσε ο Πορτογάλος να στείλει την μπάλα στα δίχτυα

21:10 | 10.05.2026
Ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ

Ο Κωνσταντέλιας σουτάρει, αποκρούει εντυπωσιακά ο Τζολάκης

21:08 | 10.05.2026

76΄ Κεφαλιά του Πιρόλα, η μπάλα άουτ
 

21:05 | 10.05.2026
75' Πιέζει ο Ολυμπιακός για το γκολ
21:03 | 10.05.2026
Ισοφάρισε η ΑΕΚ τον Παναθηναϊκό (1-1)
21:02 | 10.05.2026
69' ΓΚΟΛ για τον ΠΑΟΚ!

Με φοβερό τακουνάκι του Κωνσταντέλια, έπειτα από μπαλιά του Μπάμπα, ο Δικέφαλος φέρνει το ντέρμπι στα ίσια

21:01 | 10.05.2026

Ο Ελ Κααμπί άφησε τη θέση του στον Ταρέμι. Εκνευρισμένος ο Μαροκινός, ο οποίος είχε ευκαιρίες, χωρίς να σκοράρει

 

20:57 | 10.05.2026

Φωτιά πλέον στο πρωτάθλημα, καθώς ο Ολυμπιακός μειώνει στους τρεις βαθμούς την διαφορά από την ΑΕΚ, εάν φυσικά ολοκληρωθούν έτσι τα ματς
 

20:56 | 10.05.2026

64' Ο Παβλένκα προλαβαίνει την τελευταία στιγμή τον Ελ Κααμπί

20:56 | 10.05.2026
Στο μεταξύ ο Παναθηναϊκός ανοίγει το σκορ κόντρα στην ΑΕΚ
20:53 | 10.05.2026
60' ΓΚΟΛ για τον Ολυμπιακό!

Ο Ροντινέι με κοντινή κεφαλιά ανοίγει το σκορ για τους Πειραιώτες

20:51 | 10.05.2026
Φτάσαμε στο 60', παραμένει 0-0
20:50 | 10.05.2026

Σουτ του Τσικίνιο, αποκρούει ο Παβλένκα

20:48 | 10.05.2026
57' Νέα ευκαιρία για τον Ολυμπιακό

Σουτ του Μαρτίνς μέσα από την περιοχή, άουτ η μπάλα

20:44 | 10.05.2026

55' Κεφαλία του Κοστίνια, άουτ η μπάλα

20:44 | 10.05.2026

Κίτρινη και στον Πιρόλα του Ολυμπιακού

20:44 | 10.05.2026

Κίτρινη και στον Μεϊτέ

20:43 | 10.05.2026

Κίτρινη κάρτα στον Μπάμπα

20:42 | 10.05.2026
Ο Ολυμπιακός πολιορκεί την εστία του ΠΑΟΚ και στο δεύτερο ημίχρονο
20:36 | 10.05.2026
50' Τεράστια ευκαιρία για τον Ολυμπιακό!

Ο Παβλένκα έκανε λάθος, ο Ελ Κααμπί πήρε την μπάλα, πλάσαρε, αλλά ο Κεντζιόρα έσωσε τους Θεσσαλονικείς

20:36 | 10.05.2026
Ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο το Φάληρο

Χωρίς αλλαγές οι δύο ομάδες

20:16 | 10.05.2026
Τέλος πρώτου ημιχρόνου στο Φάληρο. Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 0-0
20:16 | 10.05.2026
45' Δύο λεπτά ο έξτρα χρόνος για το τέλος του πρώτου μέρους
20:15 | 10.05.2026

Ο ΠΑΟΚ προσπαθεί με αντεπιθέσεις να γίνει απειλητικός

20:15 | 10.05.2026

Ο Ολυμπιακός έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, αλλά δεν απειλεί πλέον

20:09 | 10.05.2026

Χωρίς σοβαρή φάση το παιχνίδι εδώ και σχεδόν 20 λεπτά

20:01 | 10.05.2026
Φτάσαμε στο 40', παραμένει το 0-0
20:01 | 10.05.2026
30' Αναγκαστική αλλαγή για τον Ολυμπιακό

Μαρτίνς αντί Ποντένσε

19:59 | 10.05.2026
Ο Ποντένσε πιάνει και πάλι το κεφάλι του. Θα γίνει αναγκαστική αλλαγή

Ετοιμάζεται ο Ζέλσον Μαρτίνς

19:57 | 10.05.2026
28' Πρώτη μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ

Ο Κένι μπήκε στην περιοχή, έκανε το σουτ, η μπάλα λίγο άουτ

19:56 | 10.05.2026

Ο Μπρούνο συγκρούστηκε άθελά του με τον Ποντένσε, μετά από την παρέμβαση του Ζίβκοβιτς. Ο Πορτογάλος στο έδαφος φαίνεται να ζαλίζεται. Θα συνεχίσει, πάντως, κανονικά

19:54 | 10.05.2026
Νέα τεράστια τριπλή ευκαιρία για τον Ολυμπιακό

Πρώτα ο Παβλένκα απέκρουσε σουτ του Ποντένσε, ο Τσικίνιο πήρε το ριμπάουντ, αλλά δεν κατάφερε να νικήσει τον Τσέχο τερματοφύλακα. Η φάση τελείωσε με άστοχο σουτ του Κοστίνια

19:53 | 10.05.2026
23' Τεράστια ευκαιρία για τον Ολυμπιακό!

Ο Ελ Κααμπί βγήκε τετ-α-τετ με τον Παβλένκα, δοκίμασε να περάσει την μπάλα πάνω από τον τερματοφύλακα, αλλά ο Τσέχος γκολκίπερ του ΠΑΟΚ τον σταμάτησε

19:43 | 10.05.2026

21΄ Σουτ του Ελ Κααμπί από καλή θέση, η μπάλα στα σώματα και μακριά

 
19:37 | 10.05.2026
10' O Ολυμπιακός έχει τον έλεγχο του αγώνα

Σε πιο παθητικό ρόλο ο ΠΑΟΚ

19:37 | 10.05.2026
Έχει μπει δυνατά ο Ολυμπιακός και ψάχνει το γρήγορο γκολ
19:34 | 10.05.2026
Πρώτη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό!

Σουτ του Τσικίνιο μέσα από την περιοχή, λίγο έξω η μπάλα

19:33 | 10.05.2026
19:33 | 10.05.2026
19:33 | 10.05.2026
19:31 | 10.05.2026
19:31 | 10.05.2026
Το φοβερό κορεό του Ολυμπιακού πριν τη σέντρα του αγώνα
19:26 | 10.05.2026
19:26 | 10.05.2026
Σέντρα στην αναμέτρηση
19:21 | 10.05.2026
Στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες
19:21 | 10.05.2026
Η διαιτητική ομάδα

Διαιτητής: Μαρτίνεθ
Βοηθοί: Καμπανέρο, Λόπεθ
4ος: Τσακαλίδης
VAR: Μουνουέρα
AVAR: Ρομάνο Γκαρθία

19:21 | 10.05.2026
Ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός βρίσκονται στο -6 από την δεύτερη ΑΕΚ
Οι ενδεκάδες των ομάδων

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο, Γκαρθία, Έσε, Ροντινέι, Ποντένσε, Τσικίνιο, Ελ Κααμπί.

ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Ζαφείρης, Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Ιβάνουσετς, Γερεμέγεφ.

19:19 | 10.05.2026
H ισοπαλία δεν κάνει σε καμία ομάδα

Κι αυτό γιατί σε περίπτωση νίκης της ΑΕΚ κόντρα στον Παναθηναϊκό στη Νέα Φιλαδέλφεια, η Ένωση θα στεφθεί από σήμερα πρωταθλήτρια

19:18 | 10.05.2026
Η νίκη είναι μονόδρομος και για τις δύο ομάδες

Ο νικητής θα μείνει ζωντανός στη μάχη του τίτλου με την ΑΕΚ, ενώ θα κάνει και άλμα δεύτερης θέσης που χαρίζει ένα εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League

19:18 | 10.05.2026
Καλησπέρα από το NewsIt.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το ντέρμπι Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ στο "Γ. Καραϊσκάκης" για την 4η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League

