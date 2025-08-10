Ελλάδα – Ισραήλ: Χωρίς Παπανικολάου, Σλούκα και Μήτογλου η Εθνική μπάσκετ στο φιλικό

Η Εθνική μπάσκετ συνεχίζει την προετοιμασία της ενόψει του Eurobasket 2025, με τον Βασίλη Σπανούλη να καλείται να διαχειριστεί σημαντικές απουσίες στο φιλικό κόντρα στο Ισραήλ, στο πλαίσιο του τουρνουά ECOMMBX Cup που διεξάγεται στη Λεμεσό της Κύπρου.

Συγκεκριμένα, η Εθνική μπάσκετ θα παραταχθεί χωρίς τους Κώστα Παπανικολάου, Κώστα Σλούκα και Ντίνο Μήτογλου, οι οποίοι τέθηκαν εκτός για το αποψινό ματς (20:30), που αποτελεί ακόμη ένα τεστ προετοιμασίας για το μεγάλο ευρωπαϊκό τουρνουά του 2025.

Υπενθυμίζεται ότι την αποστολή δεν έχουν ακολουθήσει επίσης οι Γιάννης Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος και Βαγγέλης Ζούγρης, με αποτέλεσμα η Εθνική να έχει αρκετά πειραματική σύνθεση.

Η σύνθεση της Εθνικής για το φιλικό:

Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Κώστας Αντετοκούνμπο, Δημήτρης Κατσίβελης, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Νίκος Χουγκάζ, Αντώνης Καραγιαννίδης, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, Αλέξανδρος Νικολαΐδης, Νάσος Μπαζινας, Όμηρος Νετζήπογλου, Λευτέρης Λιοτόπουλος.