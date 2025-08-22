Ελλάδα – Ιταλία: Πρόβα ομίλου για την εθνική ενόψει Eurobasket 2025

Ένα ακόμα “τεστ” για την Εθνική μπάσκετ. Έξι μέρες πριν τεθούν αντιμέτωπες στη Λεμεσό για την πρώτη αγωνιστική του τρίτου ομίλου του Eurobasket 2025, Ελλάδα και Ιταλία αναμετρώνται (20:00, Newsit.gr, ΕΡΤ News) στο ΟΑΚΑ, στο τελευταίο παιχνίδι του τουρνουά Aegean Acropolis.

Για την Εθνική μπάσκετ, το ματς με την Ιταλία είναι το προτελευταίο φιλικό πριν το μεγάλο ραντεβού του Eurobasket 2025, καθώς ακολουθεί την Κυριακή (24.08.2025, 22:00) η πρόβα τζενεράλε απέναντι στη Γαλλία στο ΟΑΚΑ.

Η Ελλάδα προέρχεται από την εντυπωσιακή νίκη επί της Λετονίας με σκορ 104-86, σε ένα ματς όπου ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε την πρώτη του εμφάνιση στην προετοιμασία και ήταν σαρωτικός, σημειώνοντας 25 πόντους και 10 ριμπάουντ και δείχνοντας πόσο απαραίτητος είναι για την Εθνική.

Η προετοιμασία της Εθνικής Ανδρών συνεχίζεται με τον Βασίλη Σπανούλη να έχει στη διάθεσή του 16 παίκτες: Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Σλούκας, Γιάννης Αντετοκούνμπο, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Ντίνος Μήτογλου, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Κώστας Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Δημήτρης Κατσίβελης, Νίκος Χουγκάζ, Βαγγέλης Ζούγρης, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, Όμηρος Νετζήπογλου και Νάσος Μπαζίνας.

Η Ιταλία του Τζανμάρκο Ποτσέκο που χθες (21.08.2025) ηττήθηκε με 83-68 από τη Λετονία στον δεύτερο αγώνα για το τουρνουά Aegean Acropolis, δίνει απόψε το τελευταίο της φιλικό εν όψει Ευρωμπάσκετ, καθώς από το Σάββατο αναχωρεί για την Κύπρο. Ο Τζανμάρκο Ποτζέκο έχει στη διάθεσή του 13 παίκτες.

Στα της… παράδοσης των δυο ομάδων, Ελλάδα και Ιταλία έχουν αναμετρηθεί 64 φορές στο παρελθόν σε επίπεδο Ανδρών, με την εθνική μας να μετρά 26 νίκες κόντρα στους “ατζούρι”.