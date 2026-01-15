Ελλάδα – Κροατία 11-10: Ηρωική νίκη για την Εθνική πόλο των ανδρών που φουλάρει για τα ημιτελικά του ευρωπαϊκού πρωταθήματος

Πραγματοποιώντας μία ψυχωμένη εμφάνιση, η Εθνική πόλο των ανδρών επικράτησε της Κροατίας με 11-0, κατέκτησε την κορυφή του ομίλου της και πλέον η πρόκριση στα ημιτελικά του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος περνάει από τα χέρια της.

Η Εθνική πόλο έπαιξε τεράστιες άμυνες, άντεξε στα τελευταία τρία λεπτά, παίζοντας με παίκτη λιγότερο και έφτασε σε μία ηρωική νίκη κόντρα στην πανίσχυρη Κροατία, έχοντας για μεγάλους πρωταγωνιστές τον τρομερό Αργυρόπουλο, τον σκόρερ Γκιουβέτση και τον τερματοφύλακα Τζωρτζάτο, ο οποίος έκανε μυθικές επεμβάσεις.

Τα οκτάλεπτα: 3-2, 2-1, 3-4, 3-3.

Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής στον Β’ Όμιλο

Γεωργία – Σλοβενία 22-11

Ελλάδα – Κροατία 11-10

Η βαθμολογία του Β’ Ομίλου

Ελλάδα 9

Κροατία 6

Γεωργία 3

Σλοβενία 0