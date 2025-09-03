Ελλάδα – Λευκορωσία: «Παροξυσμός» για την Εθνική ποδοσφαίρου, «έφυγαν» πάνω από 10.000 εισιτήρια

Η Εθνική ποδοσφαίρου της Ελλάδας ετοιμάζεται για τα πρώτα παιχνίδια στα προκριματικά του Μουντιάλ, με την αρχή να γίνεται κόντρα στη Λευκορωσία, σε κατάμεστο “Γεώργιος Καραϊσκάκης”.

Η νεανική ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει κερδίσει τους Έλληνες οπαδούς και στο “Γεώργιος Καραϊσκάκης” αναμένεται να μην πέφτει… καρφίτσα, αφού ήδη έχουν “εξαφανιστεί” περισσότερα από 10.000 εισιτήρια του αγώνα με τη Λευκορωσία στα προκριματικά του Μουντιάλ.

Η ΕΠΟ κυκλοφόρησε μόλις χθες τα εισιτήρια για τους αγώνες με Λευκορωσία (05.09.2025, 21:45) και Δανία (08.09.2025, 21:45) στα προκριματικά του Μουντιάλ, με την ενημέρωση για τη σχετική κίνηση να δείχνει τον… παροξυσμό για το πρώτο παιχνίδι κόντρα στους Λευκορώσους. Sold out αναμένεται πάντως και κόντρα στους Δανούς, με την αναμέτρηση να είναι προγραμματισμένη τρεις ημέρες αργότερα.