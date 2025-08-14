Ελλάδα – Μαυροβούνιο: Νέο φιλικό τεστ ενόψει Eurobasket για την «γαλανόλευκη»

Η Εθνική μπάσκετ δίνει το τέταρτο φιλικό της παιχνίδι ενόψει του Eurobasket 2025, υποδεχόμενη στο «Παλατάκι» της Θεσσαλονίκης το Μαυροβούνιο του Νίκολα Βούτσεβιτς σε ένα παιχνίδι στο οποίο δεν θα αγωνιστεί ξανά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Η Εθνική μπάσκετ μετρά δυο συνεχόμενες ήττες από Σερβία (76-66) και Ισραήλ (75-58) με τον Βασίλη Σπανούλη να δίνει χρόνο σε αρκετά νέα πρόσωπα θέλοντας να δοκιμάσει πρόσωπα και καταστάσεις ενόψει του Eurobasket. Απέναντι στους Μαυροβούνιους, ο ομοσπονδιακός μας προπονητής έχει στη διάθεσή του 14 παίκτες, τους Παπανικολάου, Σλούκα, Αντετοκούνμπο (Γιάννη, Θανάση και Κώστα), Λαρεντζάκη, Μήτογλου, Ντόρσεϊ, Καλαϊτζάκη, Κατσίβελη, Χουγκάζ, Καραγιαννίδη, Σαμοντούροβ και Μπαζίνα.

Εκτός έμειναν οι Τολιόπουλος και Ζούγρης λόγω αποθεραπείας, καθώς και ο Νετζήπογλου, ενώ χθες οι Νικολαΐδης και Λιοτόπουλος ήταν οι πρώτοι παίκτες που «κόπηκαν» από την προετοιμασία.

Το Μαυροβούνιο από τη πλευρά του θα έχει στον αγώνα τους Όλμαν, Μιχαΐλοβιτς, Βούτσεβιτς, Σλάβκοβιτς, Χατζιμπέγκοβιτς, Σιμόνοβιτς, Τομάσεβιτς, Βούτσελιτς, Γιοβάνοβιτς, Νίκολιτς, Ντρόμπνιακ και Κλιάιτς.

Αυτή θα είναι η όγδοη αναμέτρηση Ελλάδας–Μαυροβουνίου σε επίπεδο Ανδρών, με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να έχει το προβάδισμα με έξι νίκες σε επτά αγώνες.