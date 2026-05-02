Άρσεναλ – Φούλαμ 3-0: Περίπατος για τους «κανονιέρηδες» στην Premier League

Η Άρσεναλ νίκησε 3-0 τη Φούλαμ κάνοντας περίπατο στο λονδρέζικο ντέρμπι στην 35η αγωνιστική της Premier League και απέκτησε προβάδισμα έξι βαθμών από τη Μάντσεστερ Σίτι, η οποία έχιε δύο ματς λιγότερα.

Λίγες μέρες πριν τον επαναληπτικό του Champions League με την Ατλέτικο Μαδρίτης, η Άρσεναλ ήθελε μία εύκολη και ξεκούραστη νίκη και ο Γκιόκερες κανόνισε γι’ αυτό. Ο Σουηδός άνοιξε το σκορ με προβολή στο 9′.

Ο Σάκα στο 40′ έκανε το 2-0 για την ομάδα του Αρτέτα και ο Γκιόκερες έβαλε και δεύτερο προσωπικό γκολ στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου για να «καθαρίσει το τρίποντο.

Στο δεύτερο μέρος έπεσε ο ρυθμός και η Άρσεναλ ήταν ολοφάνερο ότι είχε το μυαλό της στη ρεβάνς του 1-1 με την Ατλέτικο (05/05/26, 22:00).

Πλέον, η Άρσεναλ έχει 76 βαθμούς και είναι στην πρώτη θέση με την Μάντσεστερ Σίτι να έχει 70 βαθμούς με δύο παιχνίδια λιγότερα.

Το πρόγραμμα της Μάντσεστερ Σίτι

04/05 Έβερτον, εκτός

09/05 Μπρέντφορντ, εντός

13/05 Κρίσταλ Πάλας, εντός

19/05 Μπόρνμουθ, εκτός

24/05 Άστον Βίλα, εντός

Το πρόγραμμα της Άρσεναλ

10/05 Γουέστ Χαμ, εκτός

17/05 Μπέρνλι, εντός

24/05 Κρίσταλ Πάλας, εκτός