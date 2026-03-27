Αθλητικά

Ελλάδα – Παραγουάη live το φιλικό παιχνίδι της Εθνικής ποδοσφαίρου

Ξεκινάει η προετοιμασία της Εθνικής Ελλάδας για το επόμενο Nations League
Ελλάδα - Παραγουάη
Φιλικός Αγώνας
Γήπεδο «Γεώργιος Καραϊσκάκης»
0 - 0
Πρώτο ημίχρονο
Οι παίκτες πριν την έναρξη του Ελλάδα - Παραγουάη (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Η Εθνική ποδοσφαίρου της Ελλάδας αντιμετωπίζει την Παραγουάη, σε φιλική αναμέτρηση στο γήπεδο “Καραϊσκάκης”, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να έχει την ευκαιρία για δοκιμές ενόψει του επόμενου Nations League.

21:08 | 27.03.2026
5'
Ευκαιρία για την Ελλάδα!

Μετά από λάθος στην άμυνα των φιλοξενούμεων, ο Δουβίκας "τσίμπησε" την μπάλα προ του τερματοφύλακα της Παραγουάης, αλλά έστειλε την μπάλα άουτ

21:06 | 27.03.2026
20:59 | 27.03.2026
Ξεκίνησε το παιχνίδι!
20:59 | 27.03.2026

Ώρα για τους εθνικούς ύμνους των δύο ομάδων

20:59 | 27.03.2026

Βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες

20:58 | 27.03.2026
Στον πάγκο για τις δύο ομάδες:

 

Ελλάδα: Τζολάκης, Μανδάς, Τσιφτσής, Βαγιαννίδης, Κουλιεράκης, Ρέτσος, Μασούρας, Τετέι, Παυλίδης, Κωνσταντέλιας, Ζαφείρης, Τσιμίκας, Τριάντης, Κοντούρης

Παραγουάη: Φερνάντες, Ζιλ, Βελάσκες, Κάσερες, Βαλμπουενά, Σόσα, Μαουρίτσιο, Άρτσε, Ογέντα, Άβαλος, Γκαλάρζα, Καμπαγέρο, Κανάλε, Μαϊντάνα

 

20:57 | 27.03.2026
Η ενδεκάδα της Παραγουάης

Ολιβέιρα, Μπενίτες, Γκόμες, Αλντερέτε, Αλόνσο, Ρομέρο, Ντ. Γκόμες, Μπομπαντίγια, Ενσίσο, Αλμιρόν, Σανάμπρια

20:57 | 27.03.2026
Η ενδεκάδα της Εθνικής Ελλάδας

Βλαχοδήμος, Ρότα, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Γιαννούλης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Μπακασέτας, Καρέτσας, Τζόλης, Δουβίκας.

20:56 | 27.03.2026

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς αναμένεται έτσι να "μοιράσει" το χρόνο στους παίκτες του

20:56 | 27.03.2026

Η αρχή γίνεται με την Παραγουάη, ενώ θα ακολουθήσει το ματς με την Ουγγαρία στη Βουδαπέστη

20:53 | 27.03.2026

Η Εθνική Ελλάδας αποκλείστηκε από το Μουντιάλ της Αμερικής και έτσι πλέον θα δώσει φιλικά προετοιμασίας για το επόμενο Nations League

20:53 | 27.03.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το φιλικό παιχνίδι της Ελλάδας με την Παραγουάη

20:53 | 27.03.2026
Καλησπέρα σας από το Newsit.gr
Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo