Ελλάδα – Παραγουάη: Με Δουβίκα και Κουρμπέλη η ενδεκάδα της Εθνικής ποδοσφαίρου

Η Εθνική ποδοσφαίρου της Ελλάδας θα αντιμετωπίσει σε λίγη ώρα (27/03/26, 21:00, Live από το Newsit.gr) την Παραγουάη, σε φιλική αναμέτρηση στο “Καραϊσκάκης”, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να ανακοινώνει την ενδεκάδα της “γαλανόλευκης”.

Ξεχωρίζουν τα ονόματα του Τάσου Δουβίκα, που είναι “καυτός” τον τελευταίο καιρό με την Κόμο στην ιταλική Serie A, αλλά και των Γιαννούλη και Κουρμπέλη, που επιστρέφουν στην ενδεκάδα της Εθνικής ποδοσφαίρου της Ελλάδας για τον αγώνα με την Παραγουάη.

Η ενδεκάδα της Εθνικής Ελλάδας: Βλαχοδήμος, Ρότα, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Γιαννούλης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Μπακασέτας, Καρέτσας, Τζόλης, Δουβίκας.