Ελλάδα – Παραγουάη: Στο γήπεδο Καραϊσκάκης το φιλικό παιχνίδι της Εθνικής ποδοσφαίρου

Στις 27 Μαρτίου το πρώτο φιλικό παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδας για το 2026
Οι παίκτες της Εθνικής
Οι παίκτες της Εθνικής ποδοσφαίρου στο Καραϊσκάκης (ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI)

Η Εθνική ποδοσφαίρου της Ελλάδας έμαθε τους επόμενους αντιπάλους της στο Nations League, αλλά προέχουν τα φιλικά προετοιμασίας την Άνοιξη, με την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς να αντιμετωπίζει διαδοχικά την Παραγουάη και την Ουγγαρία.

Η πρώτη φιλική αναμέτρηση της Εθνικής ποδοσφαίρου της Ελλάδας με την Παραγουάη θα γίνει στις 27 Μαρτίου 2026 και η ΕΠΟ ανακοίνωσε και την έδρα του αγώνα, με το γήπεδο “Καραϊσκάκης” να φιλοξενεί για μία ακόμη φορά τη “γαλανόλευκη”.

Θα ακολουθήσει νέο παιχνίδι προετοιμασίας την Τρίτη στις 31 Μαρτίου 2026 στη Βουδαπέστη, κόντρα στην Ουγγαρία, με την ομάδα του Γιοβάνοβιτς να δίνει δύο δυνατές αναμετρήσεις, πριν επανέλθει στα επίσημα, με την κλήρωση του Nations League να έχει βγάλει… ματσάρες.

