Εθνική ποδοσφαίρου: Το πρόγραμμα της γαλανόλευκης στο Nations League

Η Εθνική ποδοσφαίρου έμαθε χθες (12/02/26) τις αντιπάλους της στην League A του Nations League και σήμερα έγινε γνωστό το πρόγραμμα της διοργάνωσης.

Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία θα είναι οι αντίπαλοι της Εθνικής ποδοσφαίρου στο Nations League με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να έχει θέσει ως στόχο την παραμονή της ομάδας του στην πρώτη κατηγορία της διοργάνωσης.

Το ταξίδι της Ελλάδας στο Nations League θα ξεκινήσει στην Σερβία και θα ολοκληρωθεί στο «Γ. Καραϊσκάκης» και πάλι κόντρα στην σερβική Εθνική ομάδα. Μεσολαβούν τα παιχνίδια με Γερμανία και Ολλανδία.

Το πρόγραμμα της Ελλάδας στο Nations League

24/09 Σερβία – Ελλάδα 21:45

27/09 Γερμανία – Ελλάδα 21:45

01/10 Ελλάδα – Ολλανδία 21:45

04/10 Ελλάδα – Γερμανία 21:45

13/11 Ολλανδία – Ελλάδα 21:45

16/11 Ελλάδα – Σερβία 21:45