Ελλάδα – Σερβία: Ο Βασίλης Σπανούλης γνωστοποίησε την αποστολή για το φιλικό

Την αποστολή των 14 παικτών που θα έχει στη διάθεσή του στο αποψινό φιλικό παιχνίδι (9/8/25, 20:30) της Εθνικής μπάσκετ απέναντι στη Σερβία στην Κύπρο ανακοίνωσε ο Βασίλης Σπανούλης, αφήνοντας εκτός τους Όμηρο Νετζήπογλου και Λευτέρη Λιοτόπουλο.

Η Εθνική μπάσκετ ταξίδεψε στη Κύπρο με 16 παίκτες και χωρίς τους Γιάννη Αντετοκούνμπο, Βασίλη Τολιόπουλο και Βαγγέλη Ζούγρη. Ως εκ τούτου, ήταν αναμενόμενο να «κοπούν» δύο αθλητές ενόψει της αναμέτρησης με τους Σερβίας, με τον Βασίλη Σπανούλη να ανακοινώνει λίγες ώρες πριν την αναμέτρηση την αποστολή της «γαλανόλευκης».

Αυτή απαρτίζεται από τους: Σλούκας, Παπανικολάου, Κατσίβελης, Νικολαΐδης, Μπαζίνας, Ντόρσεϊ, Λαρεντζάκης, Καλαϊτζάκης, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Χουγκάζ, Μήτογλου, Σαμοντούροβ, Καραγιαννίδης, Κώστας Αντετοκούνμπο.

Υπενθυμίζεται πως η Σερβία θα έχει όλα της τα αστέρια διαθέσιμα, αφού θα αγωνιστούν με τους:

Μπογκντάνοβιτς (Κλίπερς), Γιόβιτς (Βαλένθια), Μίσιτς (Χάποελ), Αβράμοβιτς (Ντουμπάι BC), Μαρίνκοβιτς (Παρτίζαν), Γκούντουριτς (Ολίμπια Μιλάνο), Τόπιτς (Θάντερ), Ντόμπριτς (Ερυθρός Αστέρας), Γιόβιτς (Μαϊάμι Χιτ), Βούκτσεβιτς (Γουίζαρντς), Πετρούσεβ (Ντουμπάι BC), Γιόκιτς (Νάγκετς), Μιλουτίνοβ (Ολυμπιακός), Κοπρίβιτσα (Μπαχτσέσεχιρ), Νταβίντοβατς (Ερυθρός Αστέρας).