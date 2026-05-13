Βαλένθια – Παναθηναϊκός live ο τελικός πρόκρισης στο Final Four της Euroleague

Παρακολουθήστε live το πέμπτο παιχνίδι της σειράς μεταξύ του Παναθηναϊκού και της Βαλένθια στην Ισπανία για τα πλέι οφ της Euroleague. Μετά από 4 σερί μπρέικ, οι δύο ομάδες συγκρούονται στη Roig Arena για το τελευταίο εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας.
33-18 με τρίποντο του Τέιλορ
30-18 από τον Ντε Λαρέα
Τεχνική ποινή στον Αταμάν
29-18 από τον Πραντίγια
Ο Ναν δεν έχει καθαρό μυαλό. Παίρνει κάκιες αποφάσεις στην επίθεση
Αγνώριστοι οι πράσινοι στο μπροστά μέρος του παρκέ. Δεν κάνουν τίποτα σωστό, παίζοντας ένα μπάσκετ χωρίς συνεργασίες και καλό spacing
27-18 με κάρφωμα του Ντε Λαρέα στον αιφνιδιασμό
25-18 με 1/2 βολές του Όσμαν
25-17 από τον Τέιλορ
23-17 από τον Κι
21-17 με 2/2 βολές του Κι
Δεύτερο φάουλ και για τον Όσμαν
19-17 με τρίποντο του Μοντέρο
16-17 από τον Ναν στον αιφνιδιασμό
16-15 απαντάει ο Σακό
14-13 με τρίποντο του Ναν
Πεντάρι ο Χουάντσο και τεσσάρι ο Όσμαν
Ο Παναθηναϊκός έχει σταματήσει τον γρήγορο ρυθμό της Βαλένθια, αλλά είναι κακός στην επίθεση
Ο Χέιζ-Ντέιβις τα έχει... σπάσει από την περιφέρεια
14-10 από τον Λεσόρ
14-8 με τρίποντο του Κοστέλο
11-8 με 2/2 βολές του Ρογκαβόπουλου
11-6 μειώνει ο Χέιζ-Ντέιβις
11-4 με τρίποντο του Ντε Λαρέα
8-4 μειώνει ο Λεσόρ
8-2 με 2/2 βολές του Κι
6-2 από τον Ναν
Δεν έχει καταφέρει να βρει ούτε ένα καλό σουτ εδώ και 4 λεπτά
6-0 από τον Τέιλορ
4-0 με 2/2 βολές του Μπαντιό
3-0 με τρίποντο του Μπαντιό
Στη θέση του μπήκε ο Λεσόρ
Ο Φαρίντ συγκρούστηκε άσχημα με τον Μπαντιό
Απανωτά λάθη από τις δύο ομάδες
Νευρικό ξεκίνημα από τις δύο ομάδες
Στην κανονική περίοδο οι Ισπανοί είχαν κάνει το 2/2.
Λιγότεροι απόψε, σε σχέση με τα δύο πρώτα παιχνίδια της σειράς
Μπαντιό, Ντε Λαρέα, Μοντέρο, Τόμσον, Μουρ, Νόγκες, Κι, Τέιλορ, Ρίβερς, Πραντίγια, Κόστελο, Σακό
Δεν έχει το δικαίωμα να μπει στη Roig Arena
Σορτς, Γκραντ, Τολιόπουλος, Ναν, Γκριγκόνις, Ρογκαβόπουλος, Όσμαν, Χέιζ-Ντέιβις, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου, Φαρίντ, Λεσόρ
Εκεί θα τον περιμένει η Ρεάλ Μαδρίτης στον δεύτερο ημιτελικό
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον τελικό πρόκρισης του Παναθηναϊκού κόντρα στη Βαλένθια στην Ισπανία για τα πλέι οφ της Euroleague