Αθλητικά

Βαλένθια – Παναθηναϊκός live ο τελικός πρόκρισης στο Final Four της Euroleague

Η σειρά βρίσκεται στο 2-2 και ο νικητής θα πάρει το εισιτήριο για τη γιορτή της Αθήνας
Ο Κέντρικ Ναν στο Βαλένθια - Παναθηναϊκός
Πλέι οφ Euroleague
5ο παιχνίδι
14 - 10
1ο δεκάλεπτο
EUROKINISSI
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Παρακολουθήστε live το πέμπτο παιχνίδι της σειράς μεταξύ του Παναθηναϊκού και της Βαλένθια στην Ισπανία για τα πλέι οφ της Euroleague. Μετά από 4 σερί μπρέικ, οι δύο ομάδες συγκρούονται στη Roig Arena για το τελευταίο εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας.

22:43 | 13.05.2026

33-18 με τρίποντο του Τέιλορ

22:42 | 13.05.2026

30-18 από τον Ντε Λαρέα

22:41 | 13.05.2026

Τεχνική ποινή στον Αταμάν

22:41 | 13.05.2026
Διψήφια διαφορά για τους Ισπανούς

29-18 από τον Πραντίγια

22:39 | 13.05.2026

Ο Ναν δεν έχει καθαρό μυαλό. Παίρνει κάκιες αποφάσεις στην επίθεση

22:38 | 13.05.2026
Ο Παναθηναϊκός κάνει με διαφορά το χειρότερο παιχνίδι του επιθετικά στη σειρά!

Αγνώριστοι οι πράσινοι στο μπροστά μέρος του παρκέ. Δεν κάνουν τίποτα σωστό, παίζοντας ένα μπάσκετ χωρίς συνεργασίες και καλό spacing

22:36 | 13.05.2026

27-18 με κάρφωμα του Ντε Λαρέα στον αιφνιδιασμό

22:34 | 13.05.2026

25-18 με 1/2 βολές του Όσμαν

22:33 | 13.05.2026

25-17 από τον Τέιλορ

22:32 | 13.05.2026
Τάιμ άουτ από τον Εργκίν Αταμάν
22:32 | 13.05.2026
13' Στο +6 η Βαλένθια
22:32 | 13.05.2026

23-17 από τον Κι

22:31 | 13.05.2026

21-17 με 2/2 βολές του Κι

22:30 | 13.05.2026

Δεύτερο φάουλ και για τον Όσμαν

22:29 | 13.05.2026

19-17 με τρίποντο του Μοντέρο

22:29 | 13.05.2026
Ο Αμερικανός γκαρντ έχει χρεωθεί με 2 φάουλ
22:28 | 13.05.2026

16-17 από τον Ναν στον αιφνιδιασμό

22:27 | 13.05.2026

16-15 απαντάει ο Σακό

22:27 | 13.05.2026
14-15 από τον Γκραντ και πράσινο προβάδισμα
22:27 | 13.05.2026

14-13 με τρίποντο του Ναν

22:26 | 13.05.2026
Πάει με χαμηλό σχήμα ο Αταμάν στο δεύτερο δεκάλεπτο

Πεντάρι ο Χουάντσο και τεσσάρι ο Όσμαν

22:23 | 13.05.2026
Νευρικό παιχνίδι από τις δύο ομάδες

Ο Παναθηναϊκός έχει σταματήσει τον γρήγορο ρυθμό της Βαλένθια, αλλά είναι κακός στην επίθεση

22:23 | 13.05.2026
Τέλος πρώτου δεκαλέπτου: Βαλένθια - Παναθηναϊκός 14-10
22:21 | 13.05.2026

Ο Χέιζ-Ντέιβις τα έχει... σπάσει από την περιφέρεια

22:21 | 13.05.2026

14-10 από τον Λεσόρ

22:19 | 13.05.2026

14-8 με τρίποντο του Κοστέλο

22:18 | 13.05.2026

11-8 με 2/2 βολές του Ρογκαβόπουλου

22:14 | 13.05.2026

11-6 μειώνει ο Χέιζ-Ντέιβις

22:14 | 13.05.2026

11-4 με τρίποντο του Ντε Λαρέα

22:13 | 13.05.2026

8-4 μειώνει ο Λεσόρ

22:12 | 13.05.2026

8-2 με 2/2 βολές του Κι

22:11 | 13.05.2026
Πρώτο τηλεοπτικό τάιμ άουτ
22:11 | 13.05.2026
Πρώτο πράσινο καλάθι μετά από 5 λεπτά
22:10 | 13.05.2026

6-2 από τον Ναν

22:10 | 13.05.2026
Ο Παναθηναϊκός πραγματοποιεί τραγικό ξεκίνημα στην επίθεση

Δεν έχει καταφέρει να βρει ούτε ένα καλό σουτ εδώ και 4 λεπτά

22:09 | 13.05.2026

6-0 από τον Τέιλορ

22:07 | 13.05.2026

4-0 με 2/2 βολές του Μπαντιό

22:07 | 13.05.2026
2-0 τελικά, ήταν δίποντο το σουτ του Μπαντιό
22:06 | 13.05.2026

3-0 με τρίποντο του Μπαντιό

22:06 | 13.05.2026

Στη θέση του μπήκε ο Λεσόρ

22:06 | 13.05.2026
Ο Αμερικανός σέντερ του Παναθηναϊκού πονάει πολύ και βγαίνει υποβασταζόμενος
22:06 | 13.05.2026

Ο Φαρίντ συγκρούστηκε άσχημα με τον Μπαντιό

22:04 | 13.05.2026

Απανωτά λάθη από τις δύο ομάδες

22:02 | 13.05.2026
Δύο λεπτά χωρίς σκορ για τις δύο ομάδες
22:01 | 13.05.2026

Νευρικό ξεκίνημα από τις δύο ομάδες

21:59 | 13.05.2026
Τζάμπολ στον αγώνα
21:59 | 13.05.2026
Μπαντιό, Μοντέρο, Τέιλορ, Σακό, Κοστέλο, η πεντάδα της Βαλένθια
21:55 | 13.05.2026
Με Σορτς, Ναν, Όσμαν, Χουάντσο και Φαρίντ η πεντάδα του Παναθηναϊκού
21:49 | 13.05.2026
Ξεκινάει η παρουσίαση των δύο ομάδων
21:49 | 13.05.2026
Ο Παναθηναϊκός πήρε τα δύο πρώτα ματς (68-67 και 107-105), η Βαλένθια πήρε τα επόμενα δύο (91-87 και 89-86)

Στην κανονική περίοδο οι Ισπανοί είχαν κάνει το 2/2.

 
 

21:49 | 13.05.2026
Διαιτητές της αναμέτρησης είναι οι Ρόμπερτ Λοτερμόσερ, Νταμίρ Γιαβόρ, Μίλαν Νέντοβιτς
21:48 | 13.05.2026
16.000 πορτοκαλί μπλουζάκια έχουν βάλει στα καθίσματα οι γηπεδούχοι
Βαλένθια – Παναθηναϊκός live ο τελικός πρόκρισης στο Final Four της Euroleague
Βαλένθια – Παναθηναϊκός: Τα 16.000 πορτοκαλί μπλουζάκια στο γήπεδο και το μήνυμα των Ισπανών
«Θα είναι μακρύς ο δρόμος», γράφουν τα μπλουζάκια
21:48 | 13.05.2026
Οι φίλοι του Παναθηναϊκού έχουν ήδη πάρει τις θέσεις τους ψηλά στη Roig Arena

Λιγότεροι απόψε, σε σχέση με τα δύο πρώτα παιχνίδια της σειράς

21:48 | 13.05.2026
Διαθέσιμος ο Κι, εκτός μόνο ο Πουέρτο για τους Ισπανούς
21:47 | 13.05.2026
Η δωδεκάδα της Βαλένθια

Μπαντιό, Ντε Λαρέα, Μοντέρο, Τόμσον, Μουρ, Νόγκες, Κι, Τέιλορ, Ρίβερς, Πραντίγια, Κόστελο, Σακό

21:47 | 13.05.2026
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος
Βαλένθια – Παναθηναϊκός: Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος εμψύχωσε τους παίκτες κατά την αναχώρηση της αποστολής για το γήπεδο
Χαιρέτησε έναν-έναν τους παίκτες πριν επιβιβαστούν στο πούλμαν
21:46 | 13.05.2026
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος βρίσκεται στη Βαλένθια, αλλά είναι τιμωρημένος

Δεν έχει το δικαίωμα να μπει στη Roig Arena

21:46 | 13.05.2026
Ο Βασίλης Τολιόπουλος
Παναθηναϊκός: Με Τολιόπουλο και Γκριγκόνις η δωδεκάδα κόντρα στη Βαλένθια
Εκτός έμεινε ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης
21:45 | 13.05.2026
Η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού

Σορτς, Γκραντ, Τολιόπουλος, Ναν, Γκριγκόνις, Ρογκαβόπουλος, Όσμαν, Χέιζ-Ντέιβις, Ερνανγκόμεθ,  Μήτογλου, Φαρίντ, Λεσόρ

21:44 | 13.05.2026
Η σειρά βρίσκεται στο 2-2 μετά από τέσσερα σερί μπρέικ, με τον νικητή να παίρνει το εισιτήριο για το Final Four

Εκεί θα τον περιμένει η Ρεάλ Μαδρίτης στον δεύτερο ημιτελικό

21:43 | 13.05.2026
Καλησπέρα από το NewsIt.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον τελικό πρόκρισης του Παναθηναϊκού κόντρα στη Βαλένθια στην Ισπανία για τα πλέι οφ της Euroleague

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
184
150
121
91
83
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo