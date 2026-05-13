Βαθμολογία πλέι οφ Super League: Ο Ολυμπιακός προσπέρασε τον ΠΑΟΚ μία αγωνιστική πριν το φινάλε

Ο Ολυμπιακός νίκησε με 1-0 τον Παναθηναϊκό στην 5η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League και εκμεταλλεύτηκε την ισοπαλία του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ (1-1) για να μείνει μόνος του στη 2η θέση της βαθμολογίας.

Παρότι δυσκολεύτηκε να “τελειώσει” το ματς με τον Παναθηναϊκό, ο Ολυμπιακός πήρε το “τρίποντο” στο “Καραϊσκάκης” και βρέθηκε στο +2 από τον ΠΑΟΚ, μία αγωνιστική πριν το φινάλε των πλέι οφ της Super League.

Οι Πειραιώτες χρειάζονται όμως ίδιο ή και καλύτερο αποτέλεσμα από τον “δικέφαλο του Βορρά” στο φινάλε της σεζόν, για να “σφραγίσουν” το… εισιτήριό τους για το Champions League της επόμενης περιόδου, αφού υπολοίπονται στην ισοβαθμία με την ομάδα του Λουτσέσκου.

Τα αποτελέσματα στην 5η αγωνιστική

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 1-0

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 1-1

Η βαθμολογία στα πλέι οφ

ΑΕΚ 71 Ολυμπιακός 65 ΠΑΟΚ 63 Παναθηναϊκός 51

Η τελευταία αγωνιστική

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

ΑΕΚ – Ολυμπιακός