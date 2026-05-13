Μπενίτεθ: «Δεχτήκαμε ένα γκολ σε μία φάση που θα αναλυθεί πολύ»

Ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη με 1-0 στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και ο Ράφα Μπενίτεθ στις δηλώσεις του ανέφερε ότι το γκολ που δέχτηκαν οι πράσινοι θα μπορούσε να δοθεί φάουλ.

Ο Ράφα Μπενίτεθ εξήγησε το λόγο που χρησιμοποίησε δύο επιθετικούς στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, κάτι που εκ του αποτελέσματος δεν λειτούργησε για τον Παναθηναϊκό, αφού δεν κατάφερε να κάνει καμία ευκαιρία στο Καραϊσκάκης.

Οι δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ

«Θα συμφωνήσω ότι αρκετά πράγματα δεν ήταν υπέρ μας σήμερα, ειδικά από την στιγμή που πάει να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο και δεχόμαστε γκολ σε μια φάση που θα αναλυθεί πολύ νομίζω.

Μπορεί να δοθεί κι από την μία πλευρά κι από την άλλη. Αντιδράσαμε καλά στο 2ο ημίχρονο, προσπαθήσαμε να αλλάξαμε τον ρου του αγώνα. Διαχειρίστηκε καλά το μομέντουμ ο Ολυμπιακός και δεν καταφέραμε να φτάσουμε στο γκολ της ισοφάρισης».

Για την επιλογή να παίξει με 2 επιθετικούς και το τι είναι αυτό που δεν λειτούργησε: «Η ιδέα μας πίσω από την χρησιμοποίηση 2 επιθετικών είναι το ότι η αντίπαλη ομάδα παίζει συνήθως αρκετά ψηλά. Κάναμε μια πολύ καλή αντεπίθεση και ο Τετέι θα μπορούσε να σπάσει την μπάλα στον Σφιντέρσκι. Λειτούργησε αυτό που θέλαμε να κάνουμε σε κάποια κομμάτια».