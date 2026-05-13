Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 1-0: Ο Ροντινέι λύτρωσε τους Πειραιώτες και τους έφερε «αγκαλιά» με το Champions League

Ο Ολυμπιακός κέρδισε 1-0 τον Παναθηναϊκό στο ντέρμπι «αιωνίων» της 5ης αγωνιστικής των πλέι οφ της Super League και πλέον είναι αγκαλιά με την 2η θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League, μετά την ισοπαλία (1-1) στο ματς του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ.

Ο Ροντινέι ήταν αυτός που έκανε τη διαφορά στη νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού, αφού στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους βρέθηκε στο κατάλληλο σημείο για να σκοράρει σε κενή εστία και να φέρει τους Πειραιώτες αγκαλιά με την 2η θέση. Αυτό ήταν το τρίτο γκολ του Βραζιλιάνου στα πλέι οφ και το δεύτερο κόντρα στους πράσινους.

Ο Παναθηναϊκός ήταν κακός στο ντέρμπι «αιωνίων», καθώς ουσιαστικά δεν απείλησε ποτέ την εστία του Τζολάκη. Οι πράσινοι δεν είχαν βαθμολογικό ενδιαφέρον και αυτό φάνηκε στο Καραϊσκάκης. Οι πράσινοι δεν είχαν καμία τελική εντός στόχου.

Ο αγώνας

Το ντέρμπι «αιωνίων» ξεκίνησε με πολύ κακό ρυθμό. Ο Ολυμπιακός είχε την κατοχή της μπάλας, όμως δεν έβρισκε χώρο για να απειλήσει. Στο 16′ έχασε την πρώτη του ευκαιρία με τον Τσικίνιο να παίρνει την μπάλα μέσα στην περιοχή και με ωραία κίνησε βρήκε λίγο χώρο να σουτάρει με την μπάλα να περνά λίγο άουτ.

Ο Πορτογάλος έχασε και δύο λεπτά αργότερα μία καλή στιγμή, όταν μετά από σέντρα του Ροντινέι προσπάθησε να απειλήσει με το κεφάλι, όμως δε βρήκε καλά την μπάλα με αποτέλεσμα να πάει αρκετά άουτ από πλεονεκτική θέση.

Οι Πειραιώτες στο 40′ βρήκαν δίχτυα με τον Μπρούνο. Ο Νιγηριανός σκόραρε σε κενή εστία, μετά από κόψιμο του Τουμπά πάνω στον Ταρέμι. Το γκολ, όμως ακυρώθηκε καθώς το VAR κάλεσε τον Ομπρένοβιτς για φάουλ του Σιπιόνι πάνω στον Ταμπόρδα στην αρχή της φάσης. Ο διαιτητής είδε παράβαση, με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού να έχουν έντονα παράπονα.

Το γκολ ήρθε για τους ερυθρολεύκους λίγα λεπτά αργότερα με τον Ροντινέι. Ο Βραζιλιάνος σκόραρε σε κενή εστία μετά από δοκάρι του Ταρέμι, το οποίο προέκυψε από κερδισμένη μονομαχία με τον Τουμπά και διπλή κόντρα της μπάλας στα πόδια του Λαφό και του Ιρανού.

Η φάση ελέγχθηκε για φάουλ του επιθετικού του Ολυμπιακού, όμως αυτό το γκολ μέτρησε κανονικά και έτσι το ημίχρονο έληξε 1-0 υπέρ των Πειραιωτών.

Ο Ολυμπιακός είχε την ευκαιρία στο 60′ να διπλασιάσει τα τέρματά του, όμως ο Ταρέμι δεν κατάφερε να νικήσει τον Λαφόν που αντέδρασε αποτελεσματικά στο σουτ με τη μία του Ιρανού. Όλα ξεκίνησαν από εκτέλεση φάουλ του Ροντινέι, που βρήκε ανενόχλητο τον επιθετικό του Ολυμπιακού στο δεύτερο δοκάρι.

Το σκορ δεν άλλαξε μέχρι το φινάλε με τον Ολυμπιακό να παίρνει ένα πολύ μεγάλο τρίποντο, το οποίο μετά το 1-1 στο ΠΑΟΚ – ΑΕΚ, τον έφερε στην 2η θέση και στο +2 από τον «δικέφαλο του Βορρά» με μία αγωνιστική να απομένει.

Ο Ολυμπιακός στην τελευταία αγωνιστική θα φιλοξενηθεί από την ΑΕΚ στην Allwyn Arena, ενώ ο ΠΑΟΚ από τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Και τα δύο ματς θα διεξαχθούν την Κυριακή 17 Μαΐου στις 19:30.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο, Γκαρθία, Έσε (36′ Σιπιόνι), Τσικίνιο, Ροντινέι, Μάρτινς (72′ Λουίς), Ταρέμι (72′ Ελ Κααμπί).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Λαφόν, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσέριν (78′ Τσιριβέγια), Κοντούρης (62′ Τζούριτσιτς), Αντίνο (46′ Ζαρουρί), Ταμπόρδα (62′ Σιώπης), Σβιντέρσκι (83′ Γιάγκουσιτς), Τεττέη.