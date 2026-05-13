ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 1-1: Ισοπαλία με χαμένους τους Θεσσαλονικείς στην Τούμπα

Ο ΠΑΟΚ έμεινε στην ισοπαλία 1-1 με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ για την 5η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League, με αποτέλεσμα να χάσει το πλεονέκτημα για τη δεύτερη θέση και την έξοδο στο Champions League.

Με τον Ολυμπιακό να επικρατεί με 1-0 του Παναθηναϊκού στο άλλο ματς, ο ΠΑΟΚ χρειαζόταν τη νίκη για να μείνει με ισοβαθμία στη δεύτερη θέση, αλλά η ΑΕΚ ήταν αυτη που προηγήθηκε με τον Γιόβιτς στο ματς και χρειάστηκε ένα γκολ του Μύθου στο 88′, για να πάρουν οι Θεσσαλονικείς, έστω και τον ένα βαθμό της ισοπαλίας.

Ακόμη κι έτσι όμως, η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου έμεινε στην 3η θέση και θα περιμένει… δώρο την τελευταία αγωνιστική για να πάρει το “εισιτήριο” για το Champions League.

Το παιχνίδι

Η ΑΕΚ μπήκε πιο δυνατά στο ματς και είχε την κατοχή της μπάλας στο πρώτο 10λεπτο, με τον ΠΑΟΚ να ψάχνει τις αντεπιθέσεις και να έχει μία πρώτη ευκαιρία με πλασέ του Γερεμέγιεφ στο 14′, που απέκρουσε στη γωνία του ο Μπρινιόλι.

Η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε όμως στη συνέχεια, με την ΑΕΚ να είναι πιο επικίνδυνη και να δημιουργεί τις δικές της φάσεις για ένα γκολ. Στο 18′ ο Βάργκα πήρε υπέροχη κεφαλιά από το ύψος του πέναλτι, αλλά ο Παβλένκα “απάντησε” με εντυπωσιακή επέμβαση. Ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ είπε “όχι” λίγο αργότερα και σε τετ-α-τετ με τον Κοϊτά, αποκρούοντας μάλιστα με το πόδι.

Οι Θεσσαλονικείς προσπάθησαν να αντιδράσουν στο τελευταίο τέταρτο του αγώνα και είχαν δύο άστοχες κεφαλιές με τον Γερεμέγιεφ και τον Μεϊτέ, ενώ ένα καλό σουτ του Κωνσταντέλια, κόντραρε την τελευταία στιγμή.

Το 0-0 έμεινε έτσι μέχρι το φινάλε του ημιχρόνου, με τις δύο ομάδες να συνεχίζουν να ψάχνουν, πάντως, το γκολ και στο δεύτερο μέρος. Στο 56′ ο Ζίβκοβιτς δεν κατάφερε να νικήσει όμως τον Μπρινιόλι με πλασέ από κοντά, ενώ στο 60′ ο Ζίνι “σημάδεψε” το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του ΠΑΟΚ.

Το γκολ ήρθε τελικά για την ΑΕΚ στο 73′, με τον Γιόβιτς να κάνει εξαιρετικό πλάσε μέσα στην περιοχή των γηπεδούχων και να “εκτελεί” τον Παβλένκα για το 1-0 της Ένωσης μέσα στην Τούμπα.

Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να αντιδράσει στο φινάλε του αγώνα, αλλά δυσκολεύτηκε να βρει ευκαιρίες για να φθάσει στην ανατροπή του σκορ. Κατάφερε όμως να ισοφαρίσει με κεφαλιά από τον Μύθου στο 88′ σε 1-1, μετά από ασίστ του Ζίβκοβιτς.

Αυτό ήταν και το τελικό σκορ της αναμέτρησης, με τους Θεσσαλονικείς να σπαταλούν την ευκαιρία κόντρα στην… αδιάφορη ΑΕΚ, από την οποία περιμένουν πια ένα “δώρο” στην τελευταία αγωνιστική των πλέι οφ της Super League, κόντρα στον Ολυμπιακό.

Οι συνθέσεις στο ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

ΠΑΟΚ (Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι (46′ Σάντσες), Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ (74′ Μπιάνκο), Οζντόεφ, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας (85′ Γιακουμάκης), Τάισον (83′ Πέλκας), Γερεμέγεφ (74′ Μύθου).

ΑΕΚ (Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Ρότα, Βίντα, Ρέλβας, Πενράις, Πινέδα, Μαρίν, Ζοάο Μάριο (72′ Κουτέσα), Κοϊτά (63′ Γιόβιτς), Βάργκα (46′ λ. τρ. Λιούμπιτσιτς), Ζίνι (83′ Μάνταλος).