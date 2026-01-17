Ελλάδα – Τουρκία: Πρεμιέρα για την εθνική πόλο των ανδρών στη Β’ φάση του Ευρωπαϊκού

Η εθνική πόλο των ανδρών πέτυχε μια συγκλονιστική νίκη επί της Κροατίας την Πέμπτη (15.01.2026), έκανε το “3 στα 3” στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υδατοσφαίρισης του Βελιγραδίου και μπαίνει με πλεονέκτημα στον νέο όμιλο, κάτι που τη φέρνει από νωρίς πολύ κοντά στην πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Πρώτος αντίπαλος της Εθνικής πόλο ανδρών σε αυτή τη νέα φάση είναι η Τουρκία, που προκρίθηκε ως 3η από τον Δ’ Όμιλο (νίκησε μόνο τη Σλοβακία) και έχει ως προπονητή τον Έλληνα, Κώστα Λούδη. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για το Σάββατο (17.01.2026) στις 19:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Η παράδοση είναι άκρως ευνοϊκή για την Ελλάδα, στα μεταξύ τους παιχνίδια (έχει το 4/4) και η ομάδα μας θα επιδιώξει να πετύχει μια επικράτηση που θα δώσει ακόμα περισσότερη ώθηση για τη συνέχεια.

Στη 14άδα γι αυτό το παιχνίδι, αλλά και για το επόμενο με την Ιταλία, δεν θα βρίσκεται ο αρχηγός της ομάδας Ντίνος Γενηδουνιάς, που τιμωρήθηκε με δύο αγωνιστικές από την European Aquatics για την αποβολή του χωρίς αντικατάσταση (βίαιο χτύπημα) στον αγώνα με την Κροατία.

Θυμίζουμε ότι πλέον έχει δημιουργηθεί ένας νέος όμιλος, ο ΣΤ’, στον οποίο η Ελλάδα θα παίξει με την Ιταλία, τη Ρουμανία και την Τουρκιά.

Οι βαθμοί και τα αποτελέσματα της Α’ Φάσης έχουν μεταφερθεί στη Β’ Φάση και αυτό που θέλει ουσιαστικά το σύνολο του Βλάχου είναι έστω έναν βαθμό κόντρα στην Ιταλία, καθώς το επίπεδο των Ρουμάνων και των Τούρκων είναι πιο μικρό από αυτό του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος.

Η βαθμολογία στον ΣΤ’ Όμιλο

Ιταλία 6 (+25)

Ελλάδα 6 (+15)

Κροατία 3 (+10)

Ρουμανία 3 (-13)

Τουρκία 0 (-12)

Γεωργία 0 (-25)

Το πρόγραμμα

17/01/2026 – Σάββατο

16:30 Γεωργία – Ιταλία

19:00 Ελλάδα – Τουρκία

21:30 Κροατία – Ρουμανία

19/01/2026 – Δευτέρα

16:30 Γεωργία – Ρουμανία

19:00 Κροατία – Τουρκία

21:30 Ελλάδα – Ιταλία

21/01/2026 – Τετάρτη

16:30 Τουρκία – Γεωργία

19:00 Ρουμανία – Ελλάδα

21:30 Ιταλία – Κροατία

Ημιτελικοί

1ος ημιτελικός – 23/01 18:00: 1ος του Ε’ Ομίλου – 2ος του ΣΤ’ Ομίλου

2ος ημιτελικός – 23/01 21:30: 1ος του Στ’ Ομίλου – 2ος του Ε’ Ομίλου

Τελικοί

Μικρός Τελικός – 25/01 18:00

Μεγάλος Τελικός – 25/01 21:30