Ελλάδα – Βοσνία για το Eurobasket 2025 στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Η αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας μπάσκετ με τη Βοσνία για το Eurobasket ξεχωρίζει από τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (2/9/2025).
Η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ θα επιχειρήσει να κάνει το 4/4 στον τρίτο όμιλο του Eurobasket, φτάνοντας πιο κοντά στην κατάκτηση της πρώτης θέσης που στρώνει… τον δρόμο της προς τη ζώνη των μεταλλίων.
Οι αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης 2 Σεπτεμβρίου 2025
13:00 ΕΡΤ2 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών Βόλεϊ
15:00 Novasports 4HD Βέλγιο – Ισραήλ Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
15:00 ΕΡΤ News-Novasports Start Ελλάδα – Βοσνία Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
16:30 ΕΡΤ2 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών Βόλεϊ
18:00 Novasports 4HD Ισλανδία – Σλοβενία Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
18:15 Novasports Start Κύπρος – Γεωργία Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
18:15 ΕΡΤ1 Κύπρος – Γεωργία Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
21:30 Novasports Start Ιταλία – Ισπανία Ευρωμπάσκετ Ανδρών
21:30 Novasports 4HD Γαλλία – Πολωνία Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025