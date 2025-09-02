Ελλάδα – Βοσνία για το Eurobasket 2025 στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Η αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας μπάσκετ με τη Βοσνία για το Eurobasket ξεχωρίζει από τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (2/9/2025).

Η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ θα επιχειρήσει να κάνει το 4/4 στον τρίτο όμιλο του Eurobasket, φτάνοντας πιο κοντά στην κατάκτηση της πρώτης θέσης που στρώνει… τον δρόμο της προς τη ζώνη των μεταλλίων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης 2 Σεπτεμβρίου 2025

13:00 ΕΡΤ2 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών Βόλεϊ

15:00 Novasports 4HD Βέλγιο – Ισραήλ Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

15:00 ΕΡΤ News-Novasports Start Ελλάδα – Βοσνία Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

16:30 ΕΡΤ2 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών Βόλεϊ

18:00 Novasports 4HD Ισλανδία – Σλοβενία Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

18:15 Novasports Start Κύπρος – Γεωργία Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

18:15 ΕΡΤ1 Κύπρος – Γεωργία Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

21:30 Novasports Start Ιταλία – Ισπανία Ευρωμπάσκετ Ανδρών

21:30 Novasports 4HD Γαλλία – Πολωνία Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025