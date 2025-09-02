Ελλάδα – Βοσνία: Νίκη για το απόλυτο και την κορυφή του τρίτου ομίλου του Eurobasket 2025

Μετά τη νίκη επί της Ιταλίας και τους “περίπατους” κόντρα σε Κύπρο και Γεωργία, η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ θέλει να κάνει το 4/4 στον τρίτο όμιλο του Eurobasket, αντιμετωπίζοντας το μεσημέρι (15:00, ΕΡΤ, Novasports, live από το NewsIt.gr) τη Βοσνία.

Η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ είναι το φαβορί κόντρα στη Βοσνία, η οποία έχει κερδίσει την Κύπρο, αλλά έχει γνωρίσει ισάριθμές συντριβές από Ισπανία και Ιταλία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με νίκη, η γαλανόλευκη θα κάνει το 4/4 και θα αγκαλιάσει την πρώτη θέση του τρίτου, η οποία θα της εξασφαλίσει ένα πιο εύκολο μονοπάτι προς τον δρόμο των μεταλλίων.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη μπορεί να εξασφαλίσει από σήμερα την πρωτιά, αρκεί να κερδίσει τη Βοσνία και η Ιταλία να επικρατήσει της Ισπανίας. Αν οι Ισπανοί νικήσουν τους Ιταλούς, τότε η Εθνική Ελλάδας θα χρειαστεί να νικήσει την τελευταία αγωνιστική την Ισπανία για να τερματίσει στην κορυφή.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια του ομίλου, η Κύπρος αντιμετωπίζει την Γεωργία στις 18:15 και η Ιταλία την Ισπανία στις 21:30.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ελλάδα και Βοσνία/Ερζεγοβίνη έχουν αναμετρηθεί 14 φορές σε επίπεδο Ανδρών, με την Εθνική ομάδα να μετρά 12 νίκες. Σε Eurobasket έχουν συναντηθεί πέντε φορές, με την Ελλάδα να έχει το απόλυτο.

Οι προηγούμενες συναντήσεις Ελλάδας – Βοσνίας

26/06/1993 Ευρωμπάσκετ (Καρλσρούη) 102-84

12/11/1995 Προκριματικά Ευρωμπάσκετ (Βερολίνο) 76-73

18/12/1996 Προκριματικά Ευρωμπάσκετ (ΟΑΚΑ) 73-51

27/06/1997 Ευρωμπάσκετ (Τζιρόνα) 78-76

02/09/2001 Ευρωμπάσκετ 2001 (Αττάλεια) 101-77

18/09/2005 Ευρωμπάσκετ 2005 (Βελιγράδι) 67-50

13/08/2011 Φιλικό (Ρίμινι) 87-62

31/08/2011 Ευρωμπάσκετ 2011 (Αλίτους) 76-67

24/08/2013 Φιλικό (Ουλμ) 84-90

27/08/2013 Τουρνουά Ακρόπολις (ΟΑΚΑ) 88-71

14/08/2015 Φιλικό (Κωνσταντινούπολη) 78-60

22/08/2015 Φιλικό (Ξάνθη) 83-44

24/02/2020 Προκριματικά Ευρωμπάσκετ (Τούζλα) 70-65

20/02/2021 Προκριματικά Ευρωμπάσκετ (Ρίγα) 69-84

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα του τρίτου ομίλου

Πέμπτη 28 Αυγούστου

Γεωργία-Ισπανία 83-69

Βοσνία/Ερζεγοβίνη-Κύπρος 91-64

Ελλάδα-Ιταλία 75-66

Σάββατο 30 Αυγούστου

Ιταλία-Γεωργία 78-62

Κύπρος-Ελλάδα 69-96

Ισπανία-Βοσνία/Ερζεγοβίνη 88-67

Κυριακή 31 Αυγούστου

Γεωργία-Ελλάδα 53-94

Ισπανία-Κύπρος 91-47

Βοσνία/Ερζεγοβίνη-Ιταλία 79-96

Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου

15:00 Ελλάδα-Βοσνία/Ερζεγοβίνη

18:15 Κύπρος-Γεωργία

21:30 Ιταλία-Ισπανία

Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου

15:00 Βοσνία/Ερζεγοβίνη-Γεωργία

18:15 Ιταλία-Κύπρος

21:30 Ισπανία-Ελλάδα

Η κατάταξη του ομίλου

1. Ελλάδα 3-0

2. Ιταλία 2-1

3. Ισπανία 2-1

4. Γεωργία 1-2

5. Βοσνία 1-2

6. Κύπρος 0-3