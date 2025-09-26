Εμμανουήλ Καραλής: Διακοπές στα ελληνικά νησιά μετά το ασημένιο μετάλλιο στο Τόκιο

Ο Εμμανουήλ Καραλής είχε την ευκαιρία να χαλαρώσει για λίγες ημέρες, μετά το ασημένιο μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου στο Τόκιο.

Ο Εμμανουήλ Καραλής ολοκλήρωσε μία ονειρική αγωνιστική χρονιά με ένα ιδανικό αποτέλεσμα, το ασημένιο μετάλλιο στο παγκόσμιο στίβου σε συνδυασμό με ακόμα ένα εξάμετρο άλμα στον τελικό του επί κοντώ.

Ο «Μανόλο» εκμεταλλεύτηκε τις μέρες ξεκούρασης μετά το Τόκιο για να κάνει διακοπές με την παρέα του στα ελληνικά νησιά. Μεταξύ των προορισμών του ήταν οι Σπέτσες.

Ο Έλληνας πρωταθλητής δημοσίευσε βίντεο στο Instagram με τις καλύτερες στιγμές από τις διακοπές του, το οποίο δείχνει βουτιές, ωραίο φαγητό και θαλάσσια σπορ.