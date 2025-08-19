Εμμανουήλ Kαραλής: Η ελληνική σημαία, οι selfie με τους θαυμαστές και το ελβετικό τυρί

Ο Εμμανουήλ Καραλής “χόρεψε” στη βροχή, στο Diamond League της Λωζάνης! Ο κορυφαίος Έλληνας άλτης του επί κοντώ πήρε την πρώτη του νίκη στη συγκεκριμένη διοργάνωση ξεπερνώντας για μια ακόμη φορά – 10η τη φετινή χρονιά και 11η στην αθλητική του καριέρα – τα 6 μέτρα!

Ο Εμμανουήλ Καραλής δεν πτοήθηκε από τη βροχή που δυσκόλεψε αρκετά τους αθλητές του επί κοντώ που αγωνίστηκαν σε πλατεία της ελβετικής πόλης και κατάφερε να ξεπεράσει τα 6,02 μέτρα.

Δεύτερος στο Diamond League της Λωζάνης ήταν ο Γάλλος, πρώην κάτοχος του παγκόσμιου ρεκόρ, Ρενό Λαβιλενί με 5.82μ ενώ τρίτος ήταν ο συμπατριώτης του Τιμπό Κολέ επίσης με 5.82μ. Ο Μόντο Ντουπλάντις δεν αγωνίστηκε στο συγκεκριμένο μίτινγκ.

Ο 26χρονος Ολυμπιονίκης αμέσως μετά τη νίκη του αποθεώθηκε από το κοινό, όπου υπήρχαν αρκετοί Έλληνες, κρατώντας τις σημαίες της χώρας μας.

Έχοντας πετύχει την πρώτη του νίκη σε διοργάνωση Diamond League, ο Εμμανουήλ Καραλής ο πέρασε μια ελληνική σημαία στον ώμο και έκανε το γύρο του θριάμβου (ο αγώνας ήταν City Event κι έτσι έγινε στο κέντρο της πόλης και όχι στο στάδιο).

Ο Έλληνας αθλητής χαιρέτησε όσους στήριξαν την προσπάθειά του, βγάζοντας όσες selfie του ζητήθηκαν από τους θαυμαστές του και υπογράφοντας αυτόγραφα. Ακόμα και το ταμπελάκι που φορούσε κατά τη διάρκεια του αγώνα, έδωσε σε έναν.

Στο τέλος του αγώνα, οι διοργανωτές υλοποίησαν μια άτυπη απονομή, πάνω στο διάδρομο όπου έτρεχαν οι αθλητές για την προσπάθειά τους.

Ο Καραλής ανέβηκε τελευταίος και πήρε -όπως όλοι- μια ανθοδέσμη και ένα μεγάλο κομμάτι ελβετικό τυρί, ως αναμνηστικό!