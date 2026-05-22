Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης: Ισπανικός εμφύλιος για την πρόκριση στον τελικό του Final Four της Euroleague

Ισπανική “μάχη” με φόντο τον τελικό της Euroleague. Βαλένθια και Ρεάλ Μαδρίτης κοντράρονται απόψε (21:00, Nova Sports Prime, Newsit.gr) στο δεύτερο χρονικά ημιτελικό του Final Four, με φόντο την πολυπόθητη πρόκριση στον μεγάλο αγώνα της Κυριακής (24.05.2026, 21:00). Η εμπειρία κόντρα στον ενθουσιασμό της πρωτάρας.

Η Ρεάλ Μαδρίτης, η “βασίλισσα” της Ευρώπης, με τα περισσότερα τρόπαια στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση (11), επιστρέφει στο Final Four μετά από απουσία ενός χρόνου και για 15η φορά συνολικά.

Με προπονητή τον Σέρτζιο Σκαριόλο, η Ρεάλ Μαδρίτης θα επιδιώξει να κατακτήσει τον πρώτο τίτλο της από το 2023 (Κάουνας) και 12ο στην ιστορία. Αφού τερμάτισε πρώτα στην 3η θέση της regular season φέτος, με ρεκόρ 24-14, απέκλεισε την 6η Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη και του Βασίλιε Μίτσιτς, με 3-1 στα πλέι οφ, για να προκριθεί στο φάιναλ φορ.

Από την άλλη, η Βαλένθια του Πέδρο Μαρτίνεθ αποτελεί τη μεγάλη έκπληξη της φετινής Euroleague, παρουσιάζοντας σταθερά εξαιρετικό αγωνιστικό πρόσωπο, παίρνοντας την ιστορική της πρώτη πρόκριση σε Final Four! Ολοκλήρωσε την κανονική περίοδο τερματίζοντας δεύτερη θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 25-13, πίσω μόνο από τον Ολυμπιακό, ενώ στα πλέι οφ εξέπληξε ξανά τους πάντες, επιστρέφοντας από 2-0 και αποκλείοντας τον Παναθηναϊκό από το Final Four που διεξάγεται στο σπίτι του!

Στα αγωνιστικά, η Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται στην Αθήνα χωρίς τον κορυφάιο της σέντερ, Έντι Ταβάρες, ο οποίος τραυματίστηκε στο πρώτο παιχνίδι της σειράς με τη Χάποελ και δεν θα μπορέσει να βοηθήσει την ομάδα του. Στη δικιά του απουσία προστέθηκε και αυτή του επίσης τραυματία, Λεν, με τον Σκαριόλο να καλείται να βρει λύσεις στους ψηλούς.

Χωρίς να έχει στο ρόστερ της τους μεγάλους σταρ, η Βαλένθια έχει βρει τον πρωταγωνιστή της επιθετικά στο πρόσωπο του τρομερού Μοντέρο. Εκτός δράσης, όμως, παραμένει για τις “νυχτερίδες” ο τραυματίας Λόπεθ-Αροστέγκι, ενώ ο Πουέρτο δεν είναι 100% έτοιμος.

Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια έχουν συναντηθεί 6 φορές συνολικά από το ξεκίνημα της φετινής σεζόν, με τη “βασίλισσα” να χάνει στις δύο πρώτες, για ισπανικό Σούπερ Καπ και 1ο γύρο της Ευρωλίγκας, αλλά στη συνέχεια να παίρνει 4 συνεχόμενες νίκες κόντρα στην αποψινή της αντίπαλο.

Διαιτητές της αποψινής ισπανικής “μάχη” ορίστηκαν οι Ρόμπερτ Λοτερμόζερ, Μεχντί Ντιφαλά και Όλεγκς Λάτισεβς.