Final Four: Στην Αθήνα χτυπάει η καρδιά της Euroleague – Ολυμπιακός, Φενέρμπαχτσε, Βαλένθια και Ρεάλ Μαδρίτης για το τρόπαιο

Η μεγάλη ώρα για το Final Four της Euroleague έφτασε! Ολυμπιακός, Φενέρμπαχτσε, Βαλένθια και Ρεάλ Μαδρίτης κατάφεραν να προκριθούν στο μεγάλο “τουρνουά” της Αθήνας και θα προσπαθήσουν μέσα στο “T-Center” να κατακτήσουν το πολυπόθητο τρόπαιο.

Ο πρώτος ημιτελικός του Final Four θα κάνει τζάμπολ στις 18:00, με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει την Φενερμπαχτσέ. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θέλει να κατακτήσει την 4η της Euroleague, ενώ το σύνολο του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους θα προσπαθήσει να κάνει το back-to-back, έχοντας κατακτήσει τη διοργάνωση δυο φορές (θα πάρει μέρος για όγδοη φορά στην ιστορία της σε Final Four και τρίτη διαδοχική).

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα παρουσιαστεί στο “Telekom Center” πιο αποφασισμένη από ποτέ, με σκοπό να δώσει τεράστια χαρά στους οπαδούς της και να σηκώσει το τρόπαιο της Euroleague μέσα στην έδρα του Παναθηναϊκού! Όλη την χρονιά, οι “ερυθρόλευκοι” απέδειξαν με τον τρόπο που αγωνίστηκαν ότι είναι η πιο σταθερή ομάδα, κάτι το οποίο φάνηκε και από τα αποτελέσματα. Η πρώτη θέση στην regular season μόνο τυχαία δεν μπορεί να θεωρηθεί, με τους Πειραιώτες να θέλουν να σπάσουν τη “σχετική” κατάρα.

Λίγες ώρες αργότερα, στις 21:00, θα έχουμε τον ισπανικό… εμφύλιο ανάμεσα στην Βαλένθια και την Ρεάλ Μαδρίτης. Στην ιστορική τους πρώτη παρουσία σε Final Four της Euroleague, οι “νυχτερίδες” θα τα δώσουν όλα για να συνεχίσουν την τρομερή φετινή τους πορεία και να κάνουν το τεράστιο “μπαμ”. Απ’ τη μεριά της, η “Βασίλισσα” θέλει να επιστρέψει στην κορυφή της Ευρώπης και να σηκώσει το τρόπαιο για 12η φορά (το είχε κατακτήσει το 2023 στο Κάουνας).

Σημειώνεται πως και οι δύο ημιτελικοί θα μεταδοθούν από το Nova Sports Prime, ενώ θα υπάρξει live ενημέρωση για την εξέλιξή τους από το Newsit.gr.

Το πρόγραμμα του Final Four

Παρασκευή 22 Μαΐου

18:00 Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε (Novasports Prime)

21:00 Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης (Novasports Prime)

Κυριακή 24 Μαΐου

18:00 Τελικός Next Generation U18 (Novasports Prime)

21:00 Τελικός Euroleague (Novasports Prime)

Φρούριο το “T-Center” – Το πλάνο για τη μετακίνηση των οπαδών

Η ΕΛ.ΑΣ είχε γνωστοποιήσει από την Τετάρτη (20.05.2026) τα αυστηρά μέτρα ασφαλείας γύρω από το “T-Center”, ενημερώνοντας παράλληλα τους φιλάθλους για το επιχειρησιακό πλάνο και τον τρόπο μετακίνησης προς το γήπεδο.

Οι φίλοι του Ολυμπιακού καλούνται να βρίσκονται από τις 13:00 στον σταθμό ΗΣΑΠ “Φάληρο με τους συρμούς να αναχωρούν στις 15:00. Από την άλλη, οι οπαδοί της Φενέρμπαχτσε θα συγκεντρωθούν στον σταθμό “Θησείο” από τις 12:00, ενώ η αναχώρηση τους έχει προγραμματιστεί περίπου στις 14:00.

Όσον αφορά τους φιλάθλους της Ρεάλ Μαδρίτης και της Βαλένθια, το σημείο συγκέντρωσης θα είναι το Παναθηναϊκό Στάδιο από τις 14:00. Τα λεωφορεία για τους οπαδούς της Ρεάλ θα αναχωρήσουν στις 16:00, ενώ για εκείνους της Βαλένθια στις 15:45.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ΣΤΑ.ΣΥ “… σήμερα Παρασκευή 22/05, με εντολή της ΕΛ.ΑΣ. και στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται για τη διεξαγωγή του EuroLeague Final Four,ο σταθμός Θησείο από τις 13:00 και ο σταθμός Φάληρο από τις 14:00 θα λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο για τη μετακίνηση φιλάθλων προς τον σταθμό Ειρήνη με ειδικά δρομολόγια συρμών, που δεν θα πραγματοποιούν στάση στους ενδιάμεσους σταθμούς. Οι υπόλοιποι συρμοί της Γραμμής 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ) θα διέρχονται κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα από τους σταθμούς Θησείο και Φάληρο χωρίς να πραγματοποιούν στάση για το επιβατικό κοινό. Οι σταθμοί θα ανοίξουν και πάλι για το επιβατικό κοινό μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς των φιλάθλων”.

Τα μέτρα ασφαλείας θα είναι ιδιαίτερα αυστηρά, με το T-Center να θυμίζει φρούριο. Ισχυρή παρουσία security υπάρχει ήδη περιμετρικά του γηπέδου, ενώ περίπου 4.000 αστυνομικοί αναπτύσσονται σταδιακά στην περιοχή του Olympic Athletic Center of Athens. Παράλληλα, 600 κάμερες θα επιτηρούν τους εξωτερικούς χώρους, ενώ στο σχέδιο ασφαλείας συμμετέχουν drones και ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι.

Σχετική ανακοίνωση – οδηγία για τους οπαδούς εξέδωσε και η ίδια η Euroleague

Η Euroleague Basketball, σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές και τις υπηρεσίες ασφαλείας, επιθυμεί να ανακοινώσει τους εξής υποχρεωτικούς κανονισμούς πρόσβασης και ασφαλείας για όλους τους θεατές που θα παρευρεθούν στο EuroLeague Final Four 2026 Athens Presented by Etihad στο Telekom Center Athens.

Η ασφάλεια και η ομαλή μετακίνηση των φιλάθλων παραμένουν η υψηλότερη προτεραιότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του τουρνουά. Όλοι οι συμμετέχοντες καλούνται να εξετάσουν προσεκτικά και να τηρήσουν αυστηρά τις εξής διαδικασίες.

Έλεγχος Εισιτηρίων & Ταυτοποίησης

Η είσοδος στο Ολυμπιακό Συγκρότημα θα χορηγηθεί αποκλειστικά σε θεατές που διαθέτουν έγκυρο εισιτήριο αγώνα.

Όλοι οι φίλαθλοι πρέπει να προσκομίσουν:

Μια γνήσια κάρτα ταυτότητας ή διαβατήριο

Ένα εισιτήριο που φέρει το ίδιο όνομα με το έγγραφο ταυτοποίησης

Η μη παροχή ταυτοποιητικών στοιχείων και λεπτομερειών εισιτηρίου που να ταιριάζουν θα οδηγήσει σε άρνηση εισόδου.

Euroleague Basketball in cooperation with local authorities and security services, would like to announce the following mandatory access and security regulations for all spectators attending the 2026 EuroLeague Final Four 2026 Athens Presented by Etihad at the Telekom Center…

Ενισχυμένα Μέτρα Ασφαλείας

Θα εφαρμοστούν ολοκληρωμένες επιχειρήσεις ασφαλείας σε όλες τις ζώνες πρόσβασης γύρω από τον χώρο. Οι φίλαθλοι θα πρέπει να περιμένουν:

Πολλαπλά σημεία ελέγχου επαλήθευσης εισιτηρίων

Διαδικασίες προφίλ ταυτοποίησης

Εκτενείς ελέγχους σώματος και προσωπικών αντικειμένων που διενεργούνται από αστυνομικές αρχές και προσωπικό ασφαλείας

Οι οπαδοί συνιστάται ανεπιφύλακτα να συνεργαστούν πλήρως με όλο το προσωπικό ασφαλείας για να διευκολύνουν τις αποδοτικές διαδικασίες εισόδου.

Αυστηρή Πολιτική Απαγόρευσης Επανεισόδου

Μόλις οι θεατές εισέλθουν στην αρένα και το περιβάλλον Ολυμπιακό Συγκρότημα, η έξοδος και η επανείσοδος δεν θα επιτραπεί υπό καμία περίπτωση.

Οι καντίνες φαγητού, οι σταθμοί ποτών και οι εγκαταστάσεις υγιεινής θα παραμείνουν πλήρως λειτουργικές σε όλους τους ορισμένους τομείς καθισμάτων.

Οι διοργανωτές ευχαριστούν όλους τους φιλάθλους για τη συνεργασία τους και ανυπομονούν να καλωσορίσουν οπαδούς από όλη την Ευρώπη στην Αθήνα για μια ασφαλή και αξέχαστη εμπειρία EuroLeague Final Four 2026.