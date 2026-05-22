Final Four Euroleague: Φρούριο το «T-Center» με τρεις ζώνες ελέγχων – Πως θα κινηθούν οι οπαδοί των ομάδων

Το Final Four της Euroleague επέστρεψε στην Ελλάδα μετά από 19 χρόνια, με την Αθήνα και το “T-Center” να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, καθώς φιλοξενεί την κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση. Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε (18:00) και Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης (21:00) είναι οι ημιτελικοί της Παρασκευής (22.05.2026) από τους οποίους θα προκύψει το ζευγάρι του μεγάλου κυριακάτικου τελικού.

Το Final Four της Εuroleague θα κάνει το πρώτο του “τζάμπολ” σήμερα στις 18:00 με τον πρώτο ημιτελικό, Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε, ένα ματς στο οποίο αναμένεται να βρεθούν 8.000 φίλοι των Πειραιωτών, ενώ συνολικά θα το παρακολουθήσουν 17.000 φίλαθλοι (από τις τέσσερις ομάδες).

Το κορυφαίο “ραντεβού” της Euroleague θα διεξαχθεί υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας. Τουλάχιστον 4.000 αστυνομικοί ένστολοι και με πολιτικά, 600 κάμερες, drone και ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά, θα συνδράμουν στο επιχειρησιακό σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ.

Η ανάπτυξη των αστυνομικών δυνάμεων θα γίνει σε όλους τους χώρους ενδιαφέροντος, στις αθλητικές εγκαταστάσεις, στα σημεία συγκέντρωσης των φιλάθλων, σε σταθμούς Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, καθώς και σε βασικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου Αττικής.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης θα λειτουργεί στην Ολυμπιακή Εγκατάσταση ενιαίο Κέντρο Επιχειρήσεων με στόχο τη διαρκή επιχειρησιακή παρακολούθηση, την άμεση ανταλλαγή πληροφοριών, την ταχεία και αποτελεσματική διαχείριση οποιουδήποτε περιστατικού. Αυξημένα θα είναι τα μέτρα τόσο στο κέντρο της Αθήνας όσο και στον Πειραιά για την ασφαλή μετακίνηση των αποστολών των τεσσάρων φιναλίστ, όσο και των φιλάθλων τους.

To επιχειρησιακό σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ. προβλέπει τρεις ζώνες ελέγχου, αυξημένη αστυνομική παρουσία και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε όλη την περιοχή, οι οποίες τίθενται σταδιακά σε εφαρμογή.

Έτσι θα μετακινηθούν οι οπαδοί των ομάδων

Από νωρίς το μεσημέρι θα ξεκινήσει η διαδικασία μετακίνησης των οπαδών των ομάδων. Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρωθούν στον σταθμό ΗΣΑΠ «Φάληρο» από τις 13:00, με προγραμματισμένη αναχώρηση των συρμών στις 15:00.

Αντίστοιχα οι φίλαθλοι της Φενέρμπαχτσέ θα συγκεντρωθούν στον σταθμό «Θησείο» από τις 12:00 με αναχώρηση των συρμών περίπου στις 14:00.

Οι φίλαθλοι της Ρεάλ Μαδρίτης και της Βαλένθια θα συγκεντρωθούν στο Παναθηναϊκό Στάδιο από τις 14:00. Οι αναχωρήσεις έχουν προγραμματιστεί για τις 16:00 με λεωφορεία.

Η έγκαιρη προσέλευση στα προκαθορισμένα σημεία συγκέντρωσης είναι απαραίτητη για την ομαλή εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας, την αποφυγή καθυστερήσεων, συνωστισμού αλλά και ανεπιθύμητων συναντήσεων μεταξύ διαφορετικών ομάδων φιλάθλων.

Τρεις ζώνες ελέγχου

Γύρω από το “T-Center” θα αναπτυχθούν τρεις ζώνες ελέγχου. Οι πρώτες σε Ηλεκτρικό και Σπύρου Λούη. Στη ζώνη Γ, από 8 πύλες εισόδου για πεζούς και 6 για οχήματα, θα γίνεται οπτική επικύρωση εισιτηρίου, ταυτοποίηση, σωματική έρευνα και έκδοση βραχιολιού.

Στη ζώνη Β, θα πραγματοποιείται επαλήθευση στα βραχιολάκια, προ-σάρωση εισιτηρίων, δεύτερος σωματικός έλεγχος και τελική ψηφιακή επικύρωση σε περιστροφικές πύλες.

Ο τελικός έλεγχος και η είσοδος στην εγκατάσταση θα επιτρέπεται μόνο με επίδειξη του εισιτηρίου και ταυτότητας ή διαβατηρίου, ενώ θα υπάρξει και ένας τελικός σωματικός έλεγχος.

Εντός του γηπέδου αστυνομικοί θα πραγματοποιούν αιφνιδιαστικούς ελέγχους, ενώ κανένας θεατής αν μπει… δεν θα μπορεί να βγει, αν δεν λήξει ο αγώνας.

Καθ’ ολη τη διάρκεια των αγώνων θα τεθούν σε ισχύ έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλή μετακίνηση των φιλάθλων. Να αναφέρουμε ότι η διεξαγωγή δημόσιων συναθροίσεων και μοτοπορειών έχουν απαγορευτεί μέχρι τη Δευτέρα (25.05.2026).