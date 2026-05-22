Το Final Four της Αθήνας του 2007 έχει το ρεκόρ προσέλευσης – Θα πάρει την πρωτιά αυτό του «T-Center»;

Ολυμπιακός, Φενέρμπαχτσε, Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια θα δώσουν “μάχη” στο glass floor του “T-Center” για να κατακτήσουν την κορυφή, στο Final Four της Euroleague, σε ένα “τουρνουά” που αναμένεται να γίνει σε κατάμεστες εξέδρες.

Πέρα από τις τέσσερις ομάδες που θα προσπαθήσουν να γράψουν ιστορία στη Euroleague, κάτι ανάλογο δεν αποκλείεται να συμβεί από την ίδια τη διοργάνωση, λόγω της προσέλευσης οπαδών στο “Τ-Center” της Αθήνας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι εκτιμήσεις που γίνονται -λόγω της ζήτησης που υπήρξε- εμφανίζουν μια εικόνα κατάμεστης εξέδρας. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, η προσέλευση του κόσμου στο γήπεδο που θα φιλοξενήσει το Final Four της Euroleague θα αγγίξει το 100% κάτι που εάν επιβεβαιωθεί τότε είναι πιθανό να υπάρχει νέο ρεκόρ.

Συγκεκριμένα το Final Four του 2007 που είχε διεξαχθεί και πάλι στην Αθήνα έχει μείνει στην ιστορία ως το πιο επιτυχημένο κατέχοντας το ρεκόρ προσέλευσης με τον αριθμό των ανθρώπων που έδωσε το παρών στο κλειστό του ΟΑΚΑ (σ.σ. έτσι ονομαζόταν μέχρι το προηγούμενο καλοκαίρι το “T-Center”) να έχει υπολογισθεί στα 73.452 άτομα.

Το ρεκόρ αυτό παραμένει μέχρι και σήμερα με δεύτερο Final Four να έρχεται αυτό που έγινε στην Πράγα το 2006 που είχε 67.220 άτομα προσέλευση και τρίτο εκείνο της Βαρκελώνης το 2003 με 66.680.