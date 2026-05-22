Αθλητικά

Final Four Euroleague: Πώς θα λειτουργήσουν οι σταθμοί του ΗΣΑΠ Φάληρο και Θησείο

Πότε οι συγκεκριμένοι σταθμοί θα επανέλθουν σε κανονική λειτουργία
DCIM100GOPROGOPR1787.JPG
DCIM100GOPROGOPR1787.JPG
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Έκτακτες ρυθμίσεις στη Γραμμή 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ) ανακοίνωσε η ΣΤΑ.ΣΥ. για σήμερα (22.05.2026), λόγω των αυξημένων μέτρων ασφαλείας που εφαρμόζονται ενόψει του Final Four της Euroleague.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΣΤΑ.ΣΥ., κατόπιν εντολής της ΕΛ.ΑΣ., οι σταθμοί του ΗΣΑΠ, Θησείο και Φάληρο θα λειτουργήσουν προσωρινά αποκλειστικά για τη μετακίνηση φιλάθλων προς τον σταθμό Ειρήνη, όπου βρίσκεται το “T-Center,” έδρα του Final Four της Euroleague.

Ειδικότερα, ο σταθμός Θησείο θα τεθεί σε ειδικό καθεστώς λειτουργίας από τις 13:00, ενώ ο σταθμός Φάληρο από τις 14:00. Από τα σημεία αυτά θα εκτελούνται ειδικά δρομολόγια συρμών με κατεύθυνση τον σταθμό Ειρήνη, χωρίς ενδιάμεσες στάσεις.

Την ίδια ώρα, οι υπόλοιποι συρμοί της Γραμμής 1 θα διέρχονται από τους δύο σταθμούς χωρίς να πραγματοποιούν στάση για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, μέχρι να ολοκληρωθεί η μεταφορά των φιλάθλων.

Η ΣΤΑΣΥ διευκρινίζει ότι οι σταθμοί Θησείο και Φάληρο θα επανέλθουν σε κανονική λειτουργία και θα ανοίξουν ξανά για το επιβατικό κοινό αμέσως μετά το πέρας των ειδικών δρομολογίων.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
257
162
159
158
127
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo