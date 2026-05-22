Αθλητικά

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δάκρυσε για την κατάκτηση του πρωταθλήματος με την Αλ Νασρ

Δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνηση και τη χαρά του, μετά το δεύτερο γκολ που πέτυχε
ΦΩΤΟ gettyimages
ΦΩΤΟ gettyimages
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής για την Αλ Νασρ. Με δύο δικά του γκολ, ο Πορτογάλος οδήγησε την ομάδα του στη νίκη με 4-1 επί της Ντάμακ και στην κατάκτηση του πρωταθλήματος στη Σαουδική Αραβία.

Η Αλ Νασρ επικράτησε στο γήπεδό της και “σφράγισε” και μαθηματικά τον εφετινό τίτλο, με τον κριστιάνο Ρονάλντο να κατακτά το 8ο πρωτάθλημα στην καριέρα του και το πρώτο (!) στη Σαουδική Αραβία.

Οι Σαντιό Μανέ και ο Κομάν είχαν ήδη βάλει τις βάσεις για τη νίκη της Αλ Νασρ, ενώ ο Κριστιάνο Ρονάλντο ανέλαβε… δράση στο δεύτερο ημίχρονο, βρίσκοντας δίχτυα στο 63’ και στο 81’ με δύο γκολ που “κλείδωσαν” το τρίποντο και τον τίτλο.

Η στιγμή που συγκλόνισε ήρθε μετά το δεύτερο προσωπικό του γκολ. Εμφανώς φορτισμένος, ο Κριστιάνο Ρονάλντο “λύγισε” από χαρά και συγκίνηση, με ολόκληρο το γήπεδο να σηκώνεται στο πόδι και να τον αποθεώνει και την Τζορτζίνα Ροντρίγκες να του δίνει ένα “ζεστό” χειροκρότημα, από τα επίσημα.

Στο 88’ έγινε αλλαγή και αποχώρησε μέσα σε αποθέωση, εμφανώς συγκινημένος στον πάγκο, ζώντας μια ακόμη μεγάλη στιγμή στην καριέρα του.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ήταν επίσης μπροστάρης στους πανηγυρισμούς της Αλ Νασρ, χτυπώντας δυνατά ένα μεγάλο τύμπανο μέσα στο τέρμα μαζί με τους οπαδούς.

Ο “CR7” δεν μπορούσε να κρύψει τη χαρά του γι’ αυτό το πρωτάθλημα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
257
162
159
158
127
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo