Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δάκρυσε για την κατάκτηση του πρωταθλήματος με την Αλ Νασρ

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής για την Αλ Νασρ. Με δύο δικά του γκολ, ο Πορτογάλος οδήγησε την ομάδα του στη νίκη με 4-1 επί της Ντάμακ και στην κατάκτηση του πρωταθλήματος στη Σαουδική Αραβία.

Η Αλ Νασρ επικράτησε στο γήπεδό της και “σφράγισε” και μαθηματικά τον εφετινό τίτλο, με τον κριστιάνο Ρονάλντο να κατακτά το 8ο πρωτάθλημα στην καριέρα του και το πρώτο (!) στη Σαουδική Αραβία.

Οι Σαντιό Μανέ και ο Κομάν είχαν ήδη βάλει τις βάσεις για τη νίκη της Αλ Νασρ, ενώ ο Κριστιάνο Ρονάλντο ανέλαβε… δράση στο δεύτερο ημίχρονο, βρίσκοντας δίχτυα στο 63’ και στο 81’ με δύο γκολ που “κλείδωσαν” το τρίποντο και τον τίτλο.

Η στιγμή που συγκλόνισε ήρθε μετά το δεύτερο προσωπικό του γκολ. Εμφανώς φορτισμένος, ο Κριστιάνο Ρονάλντο “λύγισε” από χαρά και συγκίνηση, με ολόκληρο το γήπεδο να σηκώνεται στο πόδι και να τον αποθεώνει και την Τζορτζίνα Ροντρίγκες να του δίνει ένα “ζεστό” χειροκρότημα, από τα επίσημα.

CRISTIANO RONALDO EST EN LARMES LES AMIS EN LARMES !!!!



3 ANS ET DEMI EN ARABIE SAOUDITE ET C’EST ENFIN LE PREMIER TITRE MAJEUR ! https://t.co/sCrbYUplK9 pic.twitter.com/9IfJ6seLkj — SPL (@ActuSPL) May 21, 2026

Στο 88’ έγινε αλλαγή και αποχώρησε μέσα σε αποθέωση, εμφανώς συγκινημένος στον πάγκο, ζώντας μια ακόμη μεγάλη στιγμή στην καριέρα του.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ήταν επίσης μπροστάρης στους πανηγυρισμούς της Αλ Νασρ, χτυπώντας δυνατά ένα μεγάλο τύμπανο μέσα στο τέρμα μαζί με τους οπαδούς.

CRISTIANO RONALDO COMANDANDO A FESTA DO AL NASSR



MUITO FODA pic.twitter.com/EKaMdVlhRi — CR7 Brasil (@CR7Brasil) May 21, 2026

Ο “CR7” δεν μπορούσε να κρύψει τη χαρά του γι’ αυτό το πρωτάθλημα.