Οι διαιτητές στην πρεμιέρα του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας: Κατσικογιάννης στο ΑΕΛ Novibet – Ολυμπιακός, Πολυχρόνης στο ΠΑΟΚ – ΟΦΗ

Η League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας ξεκινάει την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου και η ΚΕΔ ανακοίνωσε τους διαιτητές που θα σφυρίξουν τις αναμετρήσεις.

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον ΟΦΗ σε μία επανάληψη του περσινού τελικού με τον διαιτητή Πολυχρόνη να διευθύνει την αναμέτρηση, που δεδομένα είναι η πιο ενδιαφέρουσα της πρώτης αγωνιστικής του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Μία άλλη δυνατή «μάχη» είναι αυτή της ΑΕΛ Novibet με τον Ολυμπιακό στη Λάρισα, με τον Κατσικογιάννη να είναι ο «άρχοντας» του αγώνα.

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Αναλυτικά οι ορισμοί για την 1η αγωνιστική

Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου

18:00 Βόλος – Καλαμάτα: Ματσούκας (Χριστοδούλου, Κλεπετσάνης, 4ος Μπουρουτζίκας, VAR: Πουλικίδης, Ανδριανός)

Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου

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17:00 Νέστος Χρυσούπολης – ΑΕΚ: Κατόπης (Κορώνας, Πάτρας, 4ος Τομαράς)

17:30 Μαρκό – Κηφισιά: Φίτσας (Μπαλιάκας, Βαλιώτης, 4ος Τζαμουτζαντώνης)

20:00 ΑΕΛ Novibet – Ολυμπιακός: Κατσικογιάννης (Νταβέλας, Μαυροκορδόπουλος, 4ος Τασιόπουλος, VAR: Παπαδόπουλος, Γιουματζίδης)

20:00 Πανσερραϊκός – Ατρόμητος: Τσιμεντερίδης (Κωνσταντίνου, Στεφανής, 4ος Δρακίδης)

22:15 ΠΑΟΚ – ΟΦΗ: Πολυχρόνης (Μεϊντάνας, Μηνούδης, 4ος Κουκούλας, VAR: Φωτιάς, Κουμπαράκης)

Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου

21:00 Παναθηναϊκός – Νίκη Βόλου: Τσέτσιλας (Μωυσιάδης, Οικονόμου, 4ος Τσακάλης, VAR: Μόσχου, Κατοίκος)