Ο ΟΦΗ ανακοίνωσε το δανεισμό του Κέναν Κόντρο από τη Φερεντσβάρος

Ο ΟΦΗ ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την απόκτηση του Κέναν Κόντρο με τη μορφή δανεισμού από τη Φερεντσβάρος.

Ο Βόσνιος θα προσφέρει λύσεις στην επιθετική γραμμή του ΟΦΗ και θα καλύψει το κενό που άφησε ο Σαλσέδο στο ρόστερ. Μαζί με τον Ισέκα θα δημιουργήσουν ένα δυναμικό δίδυμο για να βοηθήσουν την ομάδα του Κόντη σε Ελλάδα και Ευρώπη.

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Ο Έλληνας προπονητής μέχρι στιγμής επιλέγει να παρατάσσει την ομάδα του χωρίς καθαρό φορ, όμως η απόκτηση του Κόντρο ίσως σημάνει και μία αλλαγή στα πλάνα του.

Η ανακοίνωση του ΟΦΗ

«Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ανακοινώνει ότι ήρθε σε συμφωνία με την Ferencvaros TC για τον μονοετή δανεισμό του ποδοσφαιριστή, Kenan Kodro.

Ο διεθνής επιθετικός με την Εθνική Βοσνίας (15 συμμετοχές, 2 γκολ), γεννήθηκε στις 19/8/1993 και έχει εμπειρία από ευρωπαϊκές διοργανώσεις, καθώς με την FC Copenhagen μέτρησε 8 συμμετοχές (5 γκολ) στο Europa League και με την Videoton Fehérvár 5 συμμετοχές (3 γκολ, 1 ασίστ) στο Conference League.

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Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε (2025-26) αγωνίστηκε σε 34 ματς (8 γκολ) με τη φανέλα της Real Zaragoza, ως δανεικός από τη Ferencvaros TC, ενώ με την ουγγρική ομάδα μετρά 22 συμμετοχές και 2 γκολ. Αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της Gaziantep FK στο κύπελλο Τουρκίας με 6 γκολ σε 5 αγώνες (2024-25), ενώ στην μέχρι τώρα καριέρα του έχει κατακτήσει δυο πρωταθλήματα (2024, 2019) και ένα Super Cup (2021).

Τις περισσότερες συμμετοχές τις έχει πραγματοποιήσει ως ποδοσφαιριστής της CA Osasuna (88 αγώνες, 15 γκολ, 5 ασίστ), ενώ έχει αγωνιστεί μεταξύ άλλων σε Athletic Bilbao (27 συμμετοχές, 4 γκολ), Real Sociedad B (76 συμμετοχές, 16 γκολ), Gaziantep FK (32 συμμετοχές, 8 γκολ), FC Copenhagen (18 συμμετοχές, 6 γκολ), Mainz (10 συμμετοχές) και Grasshopper (15 συμμετοχές, 7 γκολ).

Kenan, καλώς ήρθες στην οικογένεια του ΟΦΗ».