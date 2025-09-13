Αθλητικά

Εμμανουήλ Καραλής: «Ρίξτε μου κανένα ξεμάτιασμα, είμαι έτοιμος για μεγάλο ρεκόρ»

Ο Εμμανουήλ Καραλής είναι έτοιμος για κάτι πολύ μεγάλο στον τελικό του επί κοντώ
Ο Εμμανουήλ Καραλής βρίσκεται σε τρομερή αγωνιστική κατάσταση και ταξίδεψε στο Τόκιο για την κατάκτηση ενός μεταλλίου στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου και γιατί όχι για ένα ακόμα μεγάλο ρεκόρ.

Ο Εμμανουήλ Καραλής έκανε επίδειξη δύναμης στα προκριματικά του επί κοντώ και πέρασε με χαρακτηριστική άνεση στον τελικό της Δευτέρας (15/9/2025), κάνοντας μόλις δύο άλματα στα 5.55 και τα 5.75.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Έλληνας πρωταθλητής μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ και δήλωσε έτοιμος για μία μεγάλη επίδοση στον τελικό του επί κοντώ.

Ο Μόντο Ντουπλάντις μοιάζει ανίκητος, ωστόσο ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει σ’ έναν αγώνα, ειδικότερα από τη στιγμή που ο Εμμανουήλ Καραλής είναι σε εξαιρετική κατάσταση και σπάει το ένα προσωπικό ρεκόρ μετά το άλλο.

