Ενδιαφέρον για Λορέντζο Μπράουν από τρεις ομάδες της Euroleague

Στην έξοδο από τον Παναθηναϊκό βρίσκεται ο Λορέντζο Μπράουν, με τον μπασκετμπολίστα των «πράσινων» να έχει συγκεντρώσει ενδιαφέρον από τρεις ομάδες της Euroleague.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Ιταλού δημοσιογράφου Αλεσάντρο Λουίτζι Μάτζι, πέρα από την Μπαρτσελόνα η οποία εμφανίζεται ως η πιο «ζεστή» για την απόκτησή του, τόσο η πρώην του ομάδα η Μακάμπι Τελ Αβίβ όσο και η Αρμάνι Μιλάνο παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις με τον Μπράουν και τον Παναθηναϊκό.

«Το μέλλον του Λορέντζο Μπράουν κρίνεται τις επόμενες ημέρες. Ο Αμερικανοϊσπανός πόιντ γκαρντ υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό το περασμένο καλοκαίρι, όμως όλα δείχνουν ότι θα αλλάξει ομάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μάτζι.

Την πληροφορία για ενδιαφέρον της Μπαρτσελόνα είχε μεταφέρει πρόσφατα και η καταλανική «Mundo Deportivo», επισημαίνοντας πως η ισπανική ομάδα βλέπει στον Μπράουν έναν έμπειρο οργανωτή με ευρωπαϊκή καταξίωση.

Η Μακάμπι, από την πλευρά της, γνωρίζει άριστα τις δυνατότητές του, καθώς ο Μπράουν υπήρξε ο βασικός δημιουργός και ηγέτης της ομάδας για δύο συνεχόμενες σεζόν, προτού μεταγραφεί στον Παναθηναϊκό.

Την φετινή χρονιά στην Euroleague, ο διεθνής με την Ισπανία γκαρντ είχε μέσο όρο 6,3 πόντους, 2,7 ασίστ και 2 ριμπάουντ σε 38 συμμετοχές, αριθμοί που απέχουν σημαντικά από τις καλύτερες εμφανίσεις της καριέρας του.

