Ενός λεπτού σιγή για τον Φράνκο Μπαρέζι στο Μίλαν – Ίντερ, οι παίκτες των αιώνιων αντιπάλων στάθηκαν μπροστά από τη φανέλα με το Νο6

Μια ημέρα μετά την κηδεία του Φράνκο Μπαρέζι και τις συγκινητικές εικόνες που αντικρίσαμε, Μίλαν και Ίντερ βρέθηκαν στον αγωνιστικό χώρο του “Optus Stadium”, για ένα φιλικό προετοιμασίας στο Περθ της Αυστραλίας.

Το συγκεκριμένο Derby della Madonnina έγινε στην σκιά του θανάτου του Φράνκο Μπαρέζι, με τους δυο μεγάλους αντιπάλους του Μιλάνου να κρατάνε ενός λεπτού σιγή. Μίλαν και Ίντερ τίμησαν τη μνήμη, όπως και ο κόσμος που βρέθηκε στις εξέδρες.

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Μια φανέλα με το θρυλικό Νο6 του Φράνκο Μπαρέζι τοποθετήθηκε στη βούλα του κέντρου του γηπέδου, με τους ποδοσφαιριστές της Μίλαν και της Ίντερ να κάθονται μαζί και να τηρούν το ενός λεπτού σιγή. Την ίδια στιγμή, στην γιγαντοοθόνη του γηπέδου εμφανίστηκε η μορφή του θρύλου του ιταλικού ποδοσφαίρου, με το μήνυμα “Για πάντα αρχηγός”.

Να αναφέρουμε ότι οι παίκτες της Μίλαν βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο, φορώντας όλοι τη φανέλα με το νο 6 και το όνομα ου Φράνκο Μπαρέζι.