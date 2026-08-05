Λιονέλ Μέσι: Ο γιος του θρύλου της Μπαρτσελόνα εντάσσεται στην Μασία

Ο Λιονέλ Μέσι αποχώρησε από την Μπαρτσελόνα τον Αύγουστο του 2021 με δάκρυα στα μάτια (με προορισμό, αρχικά την Παρί Σεν Ζερμέν και στη συνέχεια την Ίντερ Μαϊάμι) με τους φίλους των Καταλανών να ονειρεύονται από τότε καθημερινά, να τον δουν να αγωνίζεται ξανά με τα μπλαουγκράνα, στο “Καμπ Νου”.

Κάτι τέτοιο, στην παρούσα φάση, φαντάζει δύσκολο να συμβεί. Οι φίλοι της Μπαρτσελόνα, όμως, θα δουν έναν άλλο Μέσι, να φοράει τη φανέλα της ομάδας. Όπως έγινε γνωστό, από τον προσεχή Νοέμβριο, ο μεγάλος γιος του Αργεντινού “αστέρα”, Τιάγκο, θα ενταχθεί στην περίφημη ποδοσφαιρική ακαδημία των Καταλανών, τη διάσημη Μασία.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο 13χρονος Τιάγκο Μέσι θα ανήκει στην ομάδα της Κ14 της Μπαρτσελόνα και θα έχει την ευκαιρία να προπονηθεί στην ακαδημία που πήρε τον Λιονέλ Μέσι και τον βοήθησε να εξελιχθεί στον κορυφαίο ποδοσφαιριστή όλων των εποχών.