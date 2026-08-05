Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης στη Χαλ μέχρι το 2031: «Η Premier League είναι η κορυφαία σκηνή» – Το σχόλιο για τον Ολυμπιακό

Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης έγινε και επίσημα “τίγρης”, με την Χαλ να ανακοινώνει την απόκτηση του Έλληνα τερματοφύλακα από τον Ολυμπιακό.

Μετά από μια άκρως επιτυχημένη πορεία στον Ολυμπιακό, ο 24χρονος τερματοφύλακας μετακινείται στη Χαλ, υπογράφοντας συμβόλαιο διάρκειας πέντε ετών! Μάλιστα η Χαλ επιβεβαίωσε ότι ο Κωνσταντίνος Τζολάκης αποτελεί μετεγγραφή ρεκόρ στην ιστορία του συλλόγου, συνοδεύοντας τη συγκεκριμένη είδηση με ένα όμορφο βίντεο υπό τη μουσική υπόκρουση που “έντυσε” την ταινία “Οδύσσεια” του Κρίστοφερ Νόλαν.

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Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης αποχαιρετά τον Ολυμπιακό, με τους ερυθρόλευκους να βάζουν στα ταμεία τους 20 εκατομμύρια ευρώ. Με αυτό το ποσό, ο Έλληνας πορτιέρε γίνεται η πιο ακριβή αγορά στην ιστορία της Χαλ και παράλληλα είναι η μόλις τρίτη μετεγγραφή της αγγλικής ομάδας που ξεπερνά τα δέκα εκατομμύρια ευρώ. Τη σχετική πρωτιά κατείχε ο Ράιαν Μέισον το καλοκαίρι του 2016 με τα 15.400.000 ευρώ που δόθηκαν στην Τότεναμ

Ο Κωνσταντής Τζολάκης έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής της Χαλ , εκφράζοντας τη χαρά του για τη νέα σελίδα στην καριέρα του και υπογραμμίζοντας πως είναι έτοιμος να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της Premier League.

Ο Έλληνας τερματοφύλακας στάθηκε στην επιτυχημένη παρουσία του στον Ολυμπιακό, όπου κατέκτησε το UEFA Conference League, το πρωτάθλημα και το Κύπελλο Ελλάδας, ενώ τόνισε πως η μεταγραφή του στην Αγγλία αποτελεί μία διαφορετική και σημαντική πρόκληση.

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«Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Είναι μεγάλη τιμή να εντάσσομαι στη Χαλ Σίτι. Είμαι έτοιμος για ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα μου», ανέφερε αρχικά ο Τζολάκης.

Our new GK



Konstantinos Tzolakis is a Tiger! https://t.co/6WKXIggZY9 pic.twitter.com/ZSpC3Fi9wy — Hull City (@HullCity) August 5, 2026

Our transfer record is broken pic.twitter.com/nGxyyDh9te — Hull City (@HullCity) August 5, 2026

Ο 23χρονος γκολκίπερ αναφέρθηκε και στην πρώτη του επαφή με τη νέα του ομάδα, ευχαριστώντας τους ανθρώπους του συλλόγου για την υποδοχή. «Συνάντησα όλους τους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο στην Τουρκία και τους ευχαριστώ για τη θερμή υποδοχή», δήλωσε.

Παράλληλα, μίλησε για τα όσα έζησε με τη φανέλα του Ολυμπιακού: «Με τον Ολυμπιακό είχα μια επιτυχημένη καριέρα, με την κατάκτηση του Conference League, του πρωταθλήματος και του Κυπέλλου, αλλά και με συμμετοχές στην Ευρώπη και στο Champions League».

Για τη νέα του πρόκληση στην Αγγλία, ο Τζολάκης υπογράμμισε: «Η Χαλ Σίτι κάτι διαφορετικό, γιατί αγωνιζόμαστε στην Premier League. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε κορυφαίους ποδοσφαιριστές, οπότε είναι μια μεγάλη πρόκληση για μένα».

Ο Έλληνας τερματοφύλακας ξεκαθάρισε πως είναι αποφασισμένος να δουλέψει καθημερινά για να βοηθήσει τη νέα του ομάδα. «Νιώθω έτοιμος. Θα δίνω όλα όσα έχω κάθε μέρα στην προπόνηση για να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της».

Κλείνοντας, εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για την παρουσία του στο αγγλικό ποδόσφαιρο και την επαφή του με τους φιλάθλους της Χαλ. «Είμαι ενθουσιασμένος που βρίσκομαι στην Αγγλία. Ήθελα να έρθω στη Χαλ γιατί η Premier League είναι η κορυφαία σκηνή. Γνωρίζω ότι η Χαλ έχει παθιασμένους οπαδούς και ανυπομονώ να παίξω μπροστά τους».