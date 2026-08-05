Αποθέωση για Μοχάμεντ Σαλάχ στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης από τους οπαδούς της Τραμπζονσπόρ

Η Τραμπζονσόρ ετοιμάζεται να ολοκληρώσει μία από τις μεγαλύτερες μετεγγραφές του φετινού καλοκαιριού, καθώς ο Μοχάμεντ Σαλάχ έφτασε στην Κωνσταντινούπολη για να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα της Τραπεζούντας.

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης με ιδιωτικό τζετ, εκεί όπου γνώρισε αποθεωτική υποδοχή από εκατοντάδες φίλους της Τραμπζονσπόρ.

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Ο 34χρονος Αιγύπτιος επιθετικός, που έμεινε ελεύθερος από τη Λίβερπουλ, εμφανίστηκε φορώντας τη φανέλα της νέας του ομάδας, με πλήθος οπαδών να τον περιμένουν στο αεροδρόμιο, δημιουργώντας εντυπωσιακή ατμόσφαιρα.

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ χαιρέτησε τους οπαδούς και ξεκίνησε μαζί τους ένα παραδοσιακό σύνθημα, πριν αναχωρήσει για τις ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια επιβιβαστεί στην προγραμματισμένη πτήση για την Τραπεζούντα.

Ο Σαλάχ αποχώρησε από τη Λίβερπουλ αυτό το καλοκαίρι, ύστερα από εννέα χρόνια παρουσίας στον σύλλογο, στη διάρκεια των οποίων σημείωσε 257 γκολ σε 442 συμμετοχές και κατέκτησε δύο τίτλους της Premier League και ένα Champions League.