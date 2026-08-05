«Κλείνει στον Ολυμπιακό ο Μπραγάνσα με 8 -10 εκατομμύρια ευρώ» γράφουν στην Πορτογαλία

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προσπάθεια, για ενίσχυση του ρόστερ του και το όνομα του Ντανιέλ Μπραγκάντσα επαναφέρεται στο προσκήνιο από τα Μέσα της Ιβηρικής. Ο Πορτογάλος χαφ έχει συμβόλαιο με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας έως το 2027, όμως φαίνεται πως δεν υπολογίζεται από τον Ρουι Μπόρζες.

Προ ημερών, υπήρξε δημοσίευμα που έκανε λόγο για προσφορά του Ολυμπιακού στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας για την απόκτηση του Ντανιέλ Μπραγκάνσα. Σύμφωνα με “φρέσκο” δημοσίευμα της έγκριτης “A Bola”, ο 27χρονος πρόκειται να κλείσει άμεσα στους «ερυθρόλευκους», με ένα ποσό που κυμαίνεται στα 8-10 εκατομμύρια ευρώ.

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Το συγκεκριμένο κείμενο αναφέρεται στα έσοδα που πρόκειται να έχει η Σπόρτινγκ Λισαβόνας αυτό το καλοκαίρι, και αναφερόμενη στο όνομα του Μπραγκάντσα, τονίζει χαρακτηριστικά: “Και ο Ντάνιελ Μπραγκάνσα βρίσκεται κοντά στην αποχώρησή του από τη Σπόρτινγκ. Ο μέσος, βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον Ολυμπιακό και η μεταγραφή ενδέχεται να φτάσει τα 8-10 εκατομμύρια ευρώ”.

Ο Μπραγκάνσα αγωνίζεται τόσο ως οκτάρι όσο και στο “10”, βρίσκεται στη Σπόρτινγκ από το 2020 και έχει καταγράψει συνολικά 17 γκολ και 15 ασίστ σε 161 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, πανηγυρίζοντας 3 πρωταθλήματα, 2 Κύπελλα και ένα Λιγκ Καπ Πορτογαλίας.