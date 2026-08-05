Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

«Τρέλα» για Κωνσταντίνο Καρέτσα στην ανοιχτή προπόνηση της Ντόρτμουντ

Σε προπονητικό κέντρο, με γεμάτες εξέδρες, βρέθηκε ο Έλληνας εξτρέμ
«Τρέλα» για Κωνσταντίνο Καρέτσα στην ανοιχτή προπόνηση της Ντόρτμουντ
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας ανακοινώθηκε από την Ντόρτμουντ και… σήκωσε μανίκια, αφού την Τετάρτη (05.08.2026) έκανε την πρώτη του προπόνηση με τους Βεστφαλούς, γνωρίζοντας -παράλληλα- από κοντά και την “τρέλα” των οπαδών της ομάδας.

Χιλιάδες φίλοι της Ντόρτμουντ βρέθηκαν στις εξέδρες του προπονητικού κέντρου της ομάδας -στην ανοικτή προπόνηση που προανήγγειλε η ομάδα μετά το tour της στην Ιαπωνία- και υποδέχθηκαν με ενθουσιασμό τον Κωνσταντίνο Καρέτσα.

Μπορεί η πρόσκληση της Ντόρτμουντ να ήταν, προκειμένου οι φίλοι της ομάδας να δουν από κοντά τα νέα μετεγγραφικά αποκτήματα των Βεστφαλών, αλλά ο 18χρονος Έλληνας μεσοεπιθετικός ήταν αυτός που τράβηξε τα περισσότερα βλέμματα.

Με το που εμφανίστηκε στον αγωνιστικό χώρο, ο Καρέτσας γνώρισε την αποθέωση από τους φίλους των Βεστφαλών, οι οποίοι τον χειροκρότησαν θερμά και έδειξαν από την πρώτη στιγμή την ανυπομονησία τους, να τον δουν να αγωνίζεται με τη φανέλα της ομάδας.

Ο νεαρός άσος ανταπέδωσε την αγάπη του κόσμου με χαμόγελα και χαιρετισμούς, δείχνοντας να απολαμβάνει την αγάπη του κόσμου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
147
132
63
59
52
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo