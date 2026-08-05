Ο Ολυμπιακός είπε «αντίο» στον Τζολάκη: «8 χρόνια γεμάτα τρόπαια, δόξα, τιμή – Η οικογένεια του Θρύλου σου εύχεται τα καλύτερα»

Ο Κωνσταντής Τζολάκης είναι και επίσημα ποδοσφαιριστής της Χαλ, με την αγγλική ομάδα να ανακοινώνει την ολοκλήρωση της μετεγγραφής του από τον Ολυμπιακό. Ο 24χρονος διεθνής τερματοφύλακας αφήνει τους “ερυθρόλευκους” έπειτα από μία ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία και θα συνεχίσει την καριέρα του στην Premier League, υπογράφοντας πενταετές συμβόλαιο με τις “τίγρεις”.

Με τη φανέλα του Ολυμπιακού, ο Κωνσταντής Τζολάκης πανηγύρισε την κατάκτηση του Conference League το 2024, ενώ πρόσθεσε στο παλμαρέ του τέσσερα πρωταθλήματα Ελλάδας, δύο Κύπελλα και ένα Super Cup.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από το ντεμπούτο του στην πρώτη ομάδα το 2019, αγωνίστηκε και στις τρεις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA, μετρώντας συνολικά 27 συμμετοχές και 11 παιχνίδια χωρίς να δεχθεί γκολ. Στις εγχώριες διοργανώσεις, κατέγραψε 100 εμφανίσεις, κρατώντας ανέπαφη την εστία του σε 51 από αυτές, ενώ συνολικά φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού σε 131 αναμετρήσεις.

Η μεγγραφή του ολοκληρώθηκε έναντι 20 εκατομμυρίων ευρώ, ποσό που αποτελεί νέο ρεκόρ για τη Χαλ, καθώς πρόκειται για την ακριβότερη προσθήκη στην ιστορία του συλλόγου.

Λίγο μετά την ανακοίνωσή του από τη Χαλ, η ΠΑΕ Ολυμπιακός προχώρησε σε μια συγκινητική ανάρτηση, λέγοντας το δικό της “αντίο” στον Έλληνα τερματοφύλακα.

“8 χρόνια γεμάτα τρόπαια, δόξα, τιμή. Όλη η οικογένεια του Θρύλου σου εύχεται τα καλύτερα στο νέο κεφάλαιο της καριέρας σου. Δεν υπάρχουν αντίο στον δρόμο μας” έγραψαν οι Πειραιώτες.