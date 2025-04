Επαφές Ζαλγκίρις με Μάριους Γκριγκόνις αποκαλύπτει Ιταλός δημοσιογράφος

Ο Μάριους Γκριγκόνις έχει χάσει το μεγαλύτερος μέρος της φετινής χρονιάς με τον Παναθηναϊκό, αντιμετωπίζοντας πρόβλημα στη μέση, το οποίο τον ανάγκασε να περάσει την πόρτα του χειρουργείου.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Αντρέα Καλτσόνι, η Ζαλγκίρις στοχεύει στην επιστροφή του Μάριους Γκριγκόνις στη Λιθουανία και μιλάει ήδη μαζί του, προκειμένου να τον πείσει να επαναπατριστεί τη νέα σεζόν.

Ο 31χρονος γκαρντ ήρθε στον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι του 2022, ενώ έχει υπογράψει συμβόλαιο με το «τριφύλλι» μέχρι το 2027, πράγμα που σημαίνει πως μόνο αν το “τριφύλλι” το επιθυμεί, μπορεί να αποχωρήσει ο Γκριγκόνις από την ομάδα.

Zalgiris Kaunas pushes to find a total agreement with Marius Grigonis for next season.



Grigonis should leave Panathinaikos BC after 3 years. The negotiation continues.#EuroLeague #Zalgiris #Panathinaikos pic.twitter.com/OfXXtwoHOE