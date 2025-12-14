Συμβαίνει τώρα:
Επικό σχόλιο του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο video που ο Πέρκινς τον χαρακτηρίζει δειλό

Βλέπει τον εαυτό του σχολιαστή του NBA ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε μερικά χρόνια
Γιάννης Αντετοκούνμπο
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με τη φανέλα των Μιλγουόκι Μπακς/Mandatory Credit: Benny Sieu-Imagn Images

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνεχίζει να βρίσκεται στο προσκήνιο του NBA, για το ενδεχόμενο ανταλλαγής του από τους Μιλγουόκι Μπακς, αλλά ο ίδιος φαίνεται ότι δεν προβληματίζεται καθόλου από τα σχόλια των αμερικανικών Μέσων για το πρόσωπό του.

Πρόσφατα ένας πρώην παίκτης του NBA και σχολιαστής του ESPN, ο Κέντρικ Πέρκινς, τον χαρακτήρισε “δειλό” για το γεγονός ότι δεν ζητάει ο ίδιος ανταλλαγή από τους Μιλγουόκι Μπακς, αλλά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο απάντησε ουσιαστικά αστειευόμενος.

Σε σχετική ανάρτηση με το video από τη συζήτηση του Πέρκινς, με τον επίσης πρώην παίκτη του NBA και σχολιαστή του ESPN, Ρίτσαρντ Τζέφερσον, ο “Greek Freak”, έδωσε μία… επική ατάκα, κάτω από σχόλιο του συμπαίκτη του στους Μιλγουόκι Μπακς, Μπόμπι Πόρτις. Ο Αμερικανός σέντερ έγραψε: “Λέτε ό,τι να ‘ναι. Όπως ότι υπήρχε ένταση στα αποδυτήρια”. Ο Αντετοκούνμπο απάντησε έτσι το εξής: “Μπόμπι, νομίζεις ότι αυτοί θα είμαστε εμείς σε μερικά χρόνια; Πιθανότατα!”.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Road Trippin’ Show (@roadtrippin)

coward

Ο Πέρκινς είχε πει χαρακτηριστικά για τον Αντετοκούνμπο το εξής: «Ο Γιάννης είναι δειλός. Δεν θέλει να είναι εκεί και είναι OK. Να βγει να πει πως θέλει ανταλλαγή και ότι έφτασε η ώρα να αποχωρήσει γιατί κουράστηκε».

