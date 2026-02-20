Αθλητικά

Επικό video στο Allwyn Final 8: Γκραντ και Γουόκαπ φορούν σαρίκι και απαγγέλλουν μαντινάδες σε Καλαϊτζάκη και Λαρεντζάκη

Ένας ντόπιος Κρητικός τους έκανε μάθημα προκειμένου να καταφέρουν να τη μεταφέρουν όσο το δυνατόν πιο σωστά και ολοκληρωμένα στους συμπαίκτες τους
Φορώντας παραδοσιακό σαρίκι στο κεφάλι, οι Τζέριαν Γκραντ και Τόμας Γουόκαπ «μεταμορφώθηκαν» σε Κρητικούς και υπό το βλέμμα των Παναγιώτη Καλαϊτζάκη και Γιαννούλη Λαρεντζάκη αντίστοιχα, απήγγειλαν μια μαντινάδα, στο πλαίσιο του Allwyn Final 8 που διεξάγεται στο Ηράκλειο.

Η Allwyn, Επίσημος Χορηγός της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) και Χορηγός Ονοματοδοσίας της διοργάνωσης, προκάλεσε τους παίκτες των δύο ομάδων να εξασκήσουν τα ελληνικά τους μαθαίνοντας μαντινάδες εμπνευσμένες από το μπάσκετ.

Στην προσπάθεια αυτή, φυσικά, δεν ήταν μόνοι τους αφού ένας ντόπιος Κρητικός τους έκανε μάθημα προκειμένου να καταφέρουν να τη μεταφέρουν όσο το δυνατόν πιο σωστά και ολοκληρωμένα στους συμπαίκτες τους.

Το αποτέλεσμα ήταν απολαυστικό.

Δείτε τα βίντεο:

Αθλητικά
