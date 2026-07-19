Αθλητικά

Επικό video της Αργεντινής με μουσική από το Rocky, ενόψει της «μάχης» με την Ισπανία στον τελικό του Μουντιάλ

“Κυρίες και κύριοι, ερχόμαστε εμείς και πάμε για όλα” αναφέρουν από την “αλμπισελέστε” στο πωρωτικό της video
ΦΩΤΟ reuters
ΦΩΤΟ reuters
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Αργεντινή και Ισπανία συγκρούονται το βράδυ της Κυριακής (19.07.2026, 22:00, newsit.gr, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) στο μεγάλο τελικό του Μουντιάλ 2026, με την “αλμπισελέστε” να θέλει να φτάσει σε back to back κατάκτηση του τροπαίου.

Εάν καταφέρει να κατακτήσει το Μουντιάλ του 2026, η Αργεντινή θα σηκώσει για 4η φορά το τρόπαιο στην ιστορία της και θα γίνει η τρίτη ομάδα που θα έχει κάνει το repeat, μετά τη Βραζιλία και την Ιταλία.

Η ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αργεντινής δημοσίευσε ένα video γεμάτο “δυνατές” στιγμές, με μουσικό “χαλί” το “Going the distance” του Μπίλι Κοντάιντ που έχει γράψει ιστορία στις ταινίες “Rocky”.

Στο βίντεο αναφέρονται μεταξύ άλλων οι εξής ατάκες: “Έρχεται η κάτοχος του τίτλου”, “Έρχεται η ομάδα που υπερασπίζεται τον τίτλο. Η ομάδα των πέντε διαδοχικών τελικών. Εκείνη που θέλησαν χίλιες φορές να ρίξουν και ξανασηκώθηκε”, “Ερχόμαστε με τον καλύτερο παίκτη του πλανήτη”, ενώ υπάρχει και πλάνο του Λιονέλ Μέσι, να τραγουδά τον εθνικό ύμνο της χώρας: “Εκείνον που ποτέ δεν τα παρατά και χορεύει με τα πόδια του όπως κανένας άλλος στον κόσμο”, τονίζεται.

Το βίντεο κλείνει με τη φράση, “Κυρίες και κύριοι, ερχόμαστε εμείς και πάμε για όλα”.

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