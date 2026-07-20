Ντόναλντ Τραμπ: Αποδοκιμασίες εναντίον του στον τελικό του Μουντιάλ – Δεν έφευγε μπροστά από τους Ισπανούς στην απονομή

Η Ισπανία κατέκτησε το Μουντιάλ, μετά τη νίκη της με 1-0 κόντρα στην Αργεντινή στον τελικό της Αμερικής, στον οποίο προσπάθησε να κερδίσει για μία ακόμη φορά τα “βλέμματα”, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Αφού ζήτησε να πάρει το τρόπαιο στα χέρια του πριν τη σέντρα του αγώνα, ο Ντόναλντ Τραμπ συνέχισε το προσωπικό του… σόου και στην απονομή της Ισπανίας, μετά την επικράτηση επί της Αργεντινής στον τελικό του Μουντιάλ.

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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέβηκε μαζί με τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, στο πόντιουμ των νικητών, για να παραδώσει μαζί του το τρόπαιο στους νέους παγκόσμιους πρωταθλητές. Έμεινε μάλιστα μπροστά τους για πολύ ώρα και στάθηκε δίπλα τους και την ώρα που ο Ρόδρι πήγε να σηκώσει το τρόπαιο, σε μία εικόνα που σχολιάστηκε ιδιαιτέρως στα social media.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποδοκιμάστηκε πάντως, από τους οπαδούς στο γήπεδο της Νέας Υόρκης, την ώρα που μπήκε στον αγωνιστικό χώρο για την απονομή του τροπαίου στην Ισπανία.

President Donald J. Trump presents the World Cup Trophy to Spain, the 2026 @FIFAWorldCup Champions! pic.twitter.com/SHsoBhYm1b — The White House (@WhiteHouse) July 19, 2026

Trump just refusing to leave when they’re lifting the trophy.



Infantino desperately trying to get him to move.



Circus. pic.twitter.com/JABUGKUWXm — Out of Context Football Manager (@nocontextfm1) July 19, 2026

Τίποτα μη συνηθισμένο πάντως από τον… εκκεντρικό πρόεδρο των ΗΠΑ.